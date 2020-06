Selección Nacional volvería en octubre para comenzar el camino al Mundial de Qatar 2022

La Selección Nacional solo tuvo un partido de preparación este año en marzo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Consejo de la Fifa en su reunión virtual anunció que las confederaciones de Sudamérica (Conmebol) y de Europa (Uefa) podrán competir en la fechas programadas para septiembre próximo, mientras que las otras organizaciones no.

El nuevo coronavirus ha venido a modificar el calendario que la Fifa tenía previsto para este año por lo que se tendrán que acomodar las próximas fechas de partidos clasificatorios.

La Concacaf indicó que apoya las decisiones de la Fifa, en las que está que su área no competirá en estos momentos pues en la mayoría de países (41) no se ha reanudado el futbol y no se cuenta con las condiciones para hacerlo, por lo que será en octubre cuando se reactive el futbol.

La Confederación anunció que en las próximas semanas se dará a conocer el nuevo formato de competencia para clasificar al Mundial de Qatar 2022, así como para la Copa Oro 2021.

Hasta el momento se han mencionado varios sistemas para estar en la Copa del Mundo, sin embargo, la Concacaf no ha hecho nada oficial pues dependía del calendario que implementaría la Fifa. Además, se tendrá que determinar cómo se ubicarán las selecciones ya que el ranquin se vio afectado por la falta de juegos.

Guatemala iba a jugar su repechaje para la Copa Oro en marzo, pero por el covid-19 ya no lo pudo hacer. El rival era Montserrat de avanzar se enfrentaría a Cuba. En el año solo disputó un partido, frente a Panamá (derrota 0-2).

La Bicolor se encuentra en el puesto 130 en el ranquin mundial de la Fifa, mientras que es 13 en la Concacaf. Su posición será determinante para establecer cómo será su clasificación a Qatar 2022.

