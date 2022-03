Selvyn Ponciano fue suspendido a un año de toda actividad deportiva federada (el insulto a una silbante y otros detalles del reporte oficial)

Las rojas iban ganando 1-0, pero la árbitra marcó un penal en en el minuto 90+4. Esto desató la molestia del cuadro escarlata que le recriminó al terminar el juego.

Ponciano indicó que desde las gradas alzó la voz, y le recriminó que otra vez les había hecho lo mismo que en Xela el año pasado. Sin embargo, en el reporte oficial que presentó López después del juego reveló que fue insultada desde la tribuna por Ponciano con palabras soeces.

El Organismo Disciplinario de la Liga Femenina castigó entonces, basados en el informe, a un año de toda actividad. La resolución explica que Ponciano deberá presentar desagravio o disculpa en un plazo no mayor de 48 horas. De no hacerlo, la multa subirá a Q2 mil y la suspensión la duplicarán.

Según la silbante el gerente de los escarlatas le gritó amenazas e insultos. Abajo está el acta arbitral por el cual fue castigado Ponciano.

Como antecedente, y según indagan las autoridades de la Liga Nacional Femenina de Futbol, el 25 de abril de 2021, ocurrió un hecho parecido en el mismo estadio y con la misma réferi.

Aquella vez jugó el Aurora femenino contra el CSD Concepción. Marcó un penal en favor de las locales en tiempo de reposición y el juego terminó 2-2. En su informe reportó al presidente del club aurinegro Guillermo Antonio Vissoni Enríquez por haberla insultado con palabras soeces, muy parecido al reporte contra Ponciano.

Sobre la sanción el dirigente de los rojos aseguró que se sentía sorprendido porque durante sus 11 años de carrera como gerente de los rojos es la primera vez que tiene una situación como esta.

“Estoy tranquilo porque sé que no hice lo que ella manifiesta. Yo siempre me he guiado por el respeto a la mujer y lo he demostrado. Soy el impulsor y promotor del club femenino. He desarrollado proyectos de integración, de darles estudio y buscarles trabajo a las jugadoras. No puedo ir contra ellas como dice la colegiada”, expuso Ponciano.

De acuerdo con el exdefensa munícipe está tranquilo porque dos miembros del comité ejecutivo de la Liga Femenina estuvieron cerca de él y pueden dar fe que no la insultó como ella consignó en su reporte.

“Afortunadamente cerca de mi había dos miembros del comité ejecutivo de la liga femenina. El presidente del cuadro rival y una miembro de la liga. Ellos pueden dar fe que no dije lo que ella escribió.

“Estoy consiente de que alcé la voz, y lo lamento, pero no dije lo que ella consignó. Creo que la silbante ha asumido esto como un problema personal por los incidentes que ocurrieron posterior al juego del torneo pasado en Xela”, expuso.

Aquella vez, según Ponciano, les anuló un gol legítimo y marcó un penal en contra que a la postre los dejó fuera de la competencia.

La entrenadora y jugadoras rojas criticaron el arbitraje. Al final, agrega el gerente, revisaron vídeos y determinaron que se había equivocado. Por esa razón la suspendieron, aparentemente, y fue hasta el sábado 5 de marzo que volvió a dirigir.

“Yo he hablado en otros medios de Carlos Batres, porque él ha llegado como visor a juegos de la liga femenina. De hecho estuvo en el juego de Xela”, explicó.

Y agregó que “sigue tratando de identificar qué pasó. Ver por qué la réferi agarró personal esta situación. Ella siempre iba Batres al estadio El Trébol. No sé si son amigos, pareja o no sé. Estuvo en Xela”.

“En la liga se han preguntado por qué Batres llevaba invitados a los partidos, incluida López Ovalle, a quien un día no dejé entrar. Supongo que desde se día se molestó o no sé”, argumentó.

Ponciano dijo que apelaría la decisión y presentaría las pruebas de descargo para evitar ser suspendido por un años de toda actividad deportiva federada.