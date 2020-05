Star Wars: Agustín Herrera celebra el 4 de mayo jugando con sus hijos a la Guerra de las Galaxias

Agustín Herrera, junto a sus hijos, celebrando el Día de Star Wars. (Foto Prensa Libre: Cortesía Agustín Herrera)

Como cada 4 de mayo, los fanáticos de Star Wars celebran su día. ¿Por qué? En 1979 en el London Evening News, el partido conservador felicitaba a Margaret Tatcher por su nombramiento como nueva ministra y lo hizo con esta frase: “May the 4th be wit you, Maggie”.

Este juego de palabras con la memorable frase “May the force be with you (Que la fuerza te acompañe)”, convirtieron esta fecha en algo especial para los seguidores de la Guerra de las Galaxias.

Y entre los amantes de esta saga está el delantero mexicano de los cremas, Agustín Herrera, quien pasa la cuarentena por el coronavirus en su casa junto a su familia.

“Sí me gusta Star Wars y soy fanático. Con mis hijos jugamos, tenemos máscaras, una espada, y accesorios como playeras y gorras”, cuenta ‘el Tin’.

¡Qué la fuerza crema te acompañe en esta cuarentena! ⭐️

En este día de @starwars, mantente en casa como @HerrerAgutin20, pronto nos veremos nuevamente. 👻

.#StarWars#MayThe4thBeWithYou#VamosCremas pic.twitter.com/fpabpBfHtx — Comunicaciones FC (@CremasOficial) May 4, 2020

Agustín confiesa que su película favorita de la saga es el episodio IX El ascenso de Skywalker y su personaje favorito es Obi-Wan Kenobi.