“¡Tremendo paisaje!”, Pablo Mingorance se ha propuesto conocer Quetzaltenago en bicicleta

🚴‍♂️Gracias @aispabikes811 por la invitación,hoy fuimos a San José pachimachoc(Las barrancas)2885 metros,9,3km 😅 ⛰Increíbles paisajes y tuve el placer de acompañar al campeón juvenil @julio_ispache11 🥇 éxitos en tu carrera bro 💥