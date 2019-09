Una noche de pesadilla para los cremas en Honduras

Jorge Vargas intenta robar el balón, durante el partido de esta noche frente a Olimpia. (Foto Prensa Libre)

El equipo que dirige Mauricio Tapia se desmoronó en los primeros cinco minutos y mostró una de sus peores versiones, con la zona defensiva como la más débil.

Las dos anotaciones fueron similares; jugadas de balón parado y cabezazos en el área con los jugadores cremas completamente inmóviles.

El primer gol fue de Matías Garrido, cuando únicamente transcurrían 54 segundos. La diana definitiva, fue obra de Éver Alvarado, al minuto 5.

El cuadro crema no reaccionó. Aunque lo intentó en muy pocas ocasiones, Jorge Vargas no pudo aprovechar y Agustín Herrera no tuvo opciones.

Los goles:

El partido de vuelta se jugará el próximo jueves, a las 20 horas, en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

