¿Verdadero o falso? Marco Pappa tirado en una banqueta de Antigua Guatemala

Marco Pablo Pappa, durante su primer entrenamiento con el Deportivo Mixco, en junio de 2019. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El futbolista Marco Pappa se ha vuelto viral en los últimos días y no precisamente por sus goles, ahora se trata de una fotografía que circula en las redes sociales y que varios incluso han modificado para hacer memes.

Pero la pregunta que todos se hacen es ¿será cierto? pues como es recurrente en la web muchos hacen imágenes falsas de algún hecho.

La respuesta a esa pregunta la tiene el propio Pappa, quien debió salir a aclarar la situación en su cuenta de Instagram.

“Hay niños y muchas maneras que pueden afectar. Ver cosas viejas, saber de hace cuánto tiempo. No quiero hablar más del tema. Solo quiero dejar claro que ando en mi casa. Defenderme porque aburre, no tengo tiempo para dar explicaciones. Hoy que tengo el tiempo no tengo problema de hablar del tema”, esta fue la respuesta del delantero.

Además agradeció a sus fanáticos que lo han apoyado y aseguró que tiene proyectos en mente que pronto comenzará a trabajar.

“No me dejaré afectar por cosas viejas. Definitivamente ver cosas viejas de saber ni de hace cuanto tiempo, me da un poco de gracia, no quiero hablar más del tema”, concluyó.

Marco Pappa fue fichado para el deportivo Mixco pero se retiró después de una corta jornada por falta de resultados.

No es la primera vez que Pappa se mantiene en los comentarios de la polémica, en enero del 2018 fue capturado por violencia contra la mujer, pero luego salió libre.

Marco Pappa brilló dentro de la cancha en la liga profesional de Estados Unidos, MLS, con el Chicago Fire, Seattle Sounders y el Colorado Rapids, pero también fue protagonista de otros episodios que fueron noticia lejos de un campo de futbol.

En julio del 2015, cuando Pappa era parte del Sounders, fue detenido en una autopista por conducir bajo efectos de alcohol, razón por la que tuvo que ingresar a un programa de evaluación médica de la liga estadounidense de Abuso de Sustancias y Salud del Comportamiento (SABH).

Sin embargo el mayor de los escándalos fue en enero del 2016, cuando Pappa se vio involucrado en un confuso incidente con Stormy Keffeler, Miss Washington 2015, quien lo habría apuñalado, según lo que publicaron en su momento varios portales electrónicos de Estados Unidos.

