Víctor El Lobo Ayala ha vivido una película en blanco y negro con Antigua GFC

Víctor Ayala, es titular indiscutible del equipo colonial. (Foto Prensa Libre: Carlos Vicente)

El Lobo estará una temporada más con el conjunto de Antigua GFC. El jugador tiene la bendición del entrenador Antonio Torres Servín.

La continuidad llena de muchos sentimientos ‘al Lobo’ quien recuerda que con la escuadra aguacatera ha vivido momentos de alegría y tristezas.

“Para mi es muy importante (la renovación) ya que aquí he vivido muchas tristezas y alegrías”, afirmó.

Uno de los momentos más gratos que vivió fue el título conquistado contra Guastatoya en el Apertura 2015. Este significó el primer cetro en toda la historia del club aguacatero.

Pero luego se vino un momento amargo cuando en enero del 2016 fue suspendido junto a Leonel Aroche, el costarricense Alexander Robinson y el argentino Alejandro Días.

Antigua G.F.C. y Víctor Ayala han acordado la renovación del contrato del jugador. El Lobo iniciará su cuarta temporada como jugador panza verde, en las que ya ha ganado 2 títulos de Liga Nacional. pic.twitter.com/jlcXC9JBu8 — Antigua GFC (@soyantiguagfc) June 1, 2020

Fueron días muy oscuros para el portero nacional quien aprovechó el tiempo para continuar con sus estudios universitarios y puso un pequeño restaurante para mantenerse.

“He superado grande y pequeños retos lo cual me motiva y me alegra que se me de la oportunidad de continuar por más tiempo defendiendo los colores de Antigua GFC”, afirmó Ayala.

El guardameta regresó al equipo colonial en el Apertura 2018 bajó la conducción del entrenador argentino Mauricio Tapia.

Con la llegada de los mexicanos Antonio Torres Servin y Roberto Montoya ‘el Lobo’ tomó nuevos aires y es el titular en la escuadra colonial.