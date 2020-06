Víctor Gómez, técnico de Sanarate: “La pandemia la tenía el equipo desde la temporada anterior”

Víctor “el Piojo” Gómez técnico de Sanarate FC lamenta la situación que atraviesa el equipo casi tres meses después que el Torneo Clausura 2020 se cancelara por parte de la Federación Nacional de Futbol.

Hace unos días el empresario Jahiro Otzoy renunció al cargo de presidente y esto vino a complicar más la situación de La Máquina.

“Esta complicado el asunto, la situación del equipo para nadie es un misterio hay problemas en lo administrativo. Al final a mi no me han hablado nada, no me han confirmado. No sabemos quién se hará responsable de todo”, expone Gómez.