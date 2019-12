VIDEO: El gol de ‘Gambeta’ Díaz con la música de Titanic

Mientras los seguidores de Comunicaciones siguen analizando el juego que se celebró en el Doroteo Guamuch Flores, los escarlatas disfrutan el momento por el triunfo de visita.

Hay memes y tuits ingeniosos del partido disputado el jueves por la noche, pero un video en especial está dando de qué hablar.

Es el video del gol de Alejandro ‘Gambeta’ Díaz con la famosa canción “My heart will go on” de Celine Dion, parte del soundtrack de la película Titanic.

El gol del argentino, al minuto 34, tiene en ventaja a Municipal en la llave de semifinales. El partido de vuelta se jugará el próximo domingo a las 11 horas, en el Doroteo Guamuch Flores.

Esta edición ya es una tradición en el futbol. Los fanáticos en todo el mundo suelen editar golazos con esta canción, para transmitir más dramatismo.

Benzema's goal against Valencia is even better with the Titanic music pic.twitter.com/U2uhYZAFpP

— 🌲 (@mintxwater) December 16, 2019