VIDEO: Jairo Arreola de Antigua GFC:  “¿Nuestro proyecto de hoy es hacer qué chicas?” Pizza…

Arreola siempre ha disfrutado del aire libre, pero ahora se las ingenia para estar bien en la cuarentena. (Foto Prensa Libre: Jairo Arreola)

Jairo Arreola, entre fogatas, ejercicio y hace pizzas con sus hijas pasa la cuarentena obligada por el covid-19. El volante guatemalteco es conocido por su espíritu creativo para disfrutar cualquier momento y esta vez florece en casa junto a su esposa, Wendy García, y a sus hijas Marcela y Mariana.

“¿Nuestro proyecto de hoy es hacer qué chicas?” Pizza… responden sus dos pequeñas hijas en una de las tantas actividades que hace en casa.

Aunque extraña también a su tercer hijo, Jairo Alejandro, el Patrullero sabe que por seguridad no puede verlo debido a la crisis sanitaria.

“Me ha tocado estar en la casa aprovechar a mis hijas y aprovecharlas. A mi hijo no lo he podido ver por el mismo tema de que no se puede pasar entre departamentos por el virus. Ahí la voy pasando y buscando como distraernos porque no hay nada para ir a pasear o caminar”, afirmó el futbolista.

Los días en casa pueden ser aburridos para cualquiera, pero Arreola sabe cómo alegrar y hacer que sus seres más queridos no sufran eso. Han hecho pizza con sus nenas, una fogata por la noche en el patio de su casa en Antigua Guatemala.

En las rutinas de ejercicios que suele hacer todas las mañanas su familia se involucra y hace ameno la actividad física.

“En la cuarentena no me ha tocado más que darle a la bicicleta fuerte y salir un par de días a correr, pero ha sido poco por el tema del miedo a salir por el virus. También hacer un poco de pesas”.