Wilson Lalín, después del hexa crema, busca el título con Malacateco

El defensa central Wilson Lalín es uno de los futbolistas que pueden sentirse tranquilos, ya fue campeón en la Liga Nacional y ha formado parte de la Selección Nacional. Tras su salida de Comunicaciones y su paso por Sanarate, el espigado jugador ahora defiende los colores de Malacateco.

Lalín no ha sido un titular habitual, pero asegura que eso no le quita la ilusión de jugar y estar disponible para el momento cuando su técnico lo necesite, al contrario mantiene ese deseo de saltar al terreno de juego para pelear por el resultado.

“Uno tiene que estar siempre preparado para cuando te toque jugar, no he tenido mucha actividad, pero hay que ser profesional y estar listo para cuando el técnico decida que uno debe entrar”, reconoció Lalín, quien asegura que estar a la espera en la banca no lo pone triste. “Tengo que disfrutar todo, así sea un minuto o los 90. Eso es lo que te dan los años de experiencia”, reconoce el defensa.

Lalín fue uno de los jugadores clave en el juego de vuelta frente a Cobán Imperial en el estadio Verapaz, pues su trabajo fue impecable para que los delanteros rivales no pudieran marcar. “Uno se ilusiona mucho con jugar una final, pero estos son momentos que son para pensar en ganar en lo colectivo, además hacer bien tu trabajo hace que te asegures el contrato en este plantel”, indicó.

El defensa guatemalteco confiesa que aunque al comienzo le costó acoplarse al equipo, lo más difícil fue la cancha, pero que un mes después se sentía cómodo y listo para jugar. “La cancha es distinta a la del Cementos Progreso (lugar donde entrena Comunicaciones) y por eso me costó un poco acoplarme, pero ahora ya me siento muy bien. Ahora los compañeros me preguntan cómo hice para aguantar, pero el mismo cuerpo hace que te sientas bien. Todo es mental”, aseguró el jugador de Malacateco.

Lalín no sabe si jugará la gran final de titular, pero eso no importa, él asegura que está listo para salir vestido de rojo y defender a su equipo para lograr ese título con el que ha soñado durante toda su historia Malacatán. “Todo saldrá bien”, dice el defensa ilusionado mientras lograr recuperarse después de la serie tan fuerte frente a los cobaneros y el viaje extenuante.

Malacateco comenzará el próximo jueves en su estadio Santa Lucía el camino hacía el título, pero enfrente tendrá al equipo más regular del torneo Clausura 2019, Antigua GFC.

