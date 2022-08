Qatar 2022: La Fifa presenta un nuevo himno para el Mundial con Ozuna y Gims

Un primer himno oficial, ‘Hayya Hayya’ (Better Together), interpretado por el cantante estadounidense de ‘rhythm and blues’ Trinidad Cardona, por el nigeriano-estadounidense Davido, y la catarí Aisha, había sido difundido en abril.

El Mundial catarí, del 20 de noviembre al 18 de diciembre, será el primero en disputarse en un país árabe.

El himno más conocido del un Mundial sigue siendo el ‘Waka Waka (This Time for Africa)’ por Shakira y el grupo sudafricano Freshlyground, música oficial del Mundial de 2010 en Sudáfrica.

El video puede ser visto desde el canal de oficial de Youtube de la Fifa

🎶🏆 FIFA acaba de presentar "Arhbo", el nuevo tema oficial de Qatar 2022 🇶🇦 interpretando por Ozuna y GIMS. Acá les dejo un fragmento y pueden escucharlo completo en mi Instagram 👉🏻 https://t.co/mjBWCRTrkm ¿Qué les parece?pic.twitter.com/w51aNMvoJK — Pablo Giralt (@giraltpablo) August 19, 2022

