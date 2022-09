VIDEO | Qatar celebró el ensayo general del Mundial 2022 con la inauguración del Estadio que acogerá la final

A 72 días del partido de apertura, entre Qatar y Ecuador el 20 de noviembre, se afronta “la última curva antes de la Copa del Mundo”.

El partido, precedido de un concierto del muy popular cantante egipcio Amr Diab, fue “el último test en la preparación de un estadio”, explicó el director general del comité de organización, Yasir Al-Jamal.

Fue un ensayo general, a pequeña escala, de lo que le espera al emirato del Golfo, anfitrión de la Copa del Mundo de Clubes en 2019 y 2020, y la Copa Árabe en 2021.

La cita, que recibió el nombre de Lusail Super Cup -ganada por Al Hilal en penales, 4-1 tras 1-1 en el partido-, se disputó con todas las entradas vendidas en un recinto con tonalidades doradas en su exterior y ante 80.000 personas, lo que lo convierte en el de más capacidad del torneo.

Entre 1 y 1,2 millones de visitantes están previstos que viajen al Mundial de Qatar, país de cerca de 3 millones de habitantes (la mayoría expatriados, cuyas banderas se veían este viernes en las gradas).

Más de 2,45 millones de entradas de los 3 millones disponibles para el gran público se han vendido, antes de una última fase de venta en línea y en las taquillas que se completará este mes.

