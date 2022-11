VIDEO | ¿Trató de intimidar a Messi? Esto fue lo que le dijo un jugador de Arabia Saudita (Al-Bulayhi) a Leo

“Es un golpe muy duro. No esperábamos arrancar de esta manera”, admitió Messi después del partido a su paso por la zona mixta del estadio de Lusail.

Pero más allá de los goles, los goles anulados y los fuera de lugar, uno de los grandes momentos de este juego, fue cuando Ali Al-Bulayhi, defensa de Arabia Saudita, se acercó a Leo Messi y le dirigió unas palabras; la reacción del argentino, después de escucharlo, fue sonreír.

Pero, ¿qué le dijo? El mismo jugador reveló, después del juego, qué le dijo a Messi: “No vas a ganar, no vas a ganar”.

What did Al-Bulayhi say to Messi? pic.twitter.com/cyZ6Qayvoj

