414 mil vehículos de trabajo requieren de seguro obligatorio de responsabilidad civil

Los propietarios de cabezales, camiones, panel y picop, así como micro y buses urbanos, taxis, mototaxis y tuc tuc, por ley deberán contar con una póliza de seguro, según la Ley de Responsabilidad de Transporte Colectivo Urbano de pasajeros y carga. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Los propietarios de cabezales, camiones, panel y picop, así como micro y buses urbanos, taxis, mototaxis y tuc tuc, por ley deberán contar con una póliza, según la Ley de Responsabilidad de Transporte Colectivo Urbano de pasajeros y carga, que el Organismo Ejecutivo aprobó este año.

El acuerdo 17-2020, publicado el pasado 12 de febrero y su reglamento, indica que los vehículos colectivos de transporte urbano de pasajeros y carga cuenten con un seguro de responsabilidad civil, y complementará a Ley de Tránsito y otros decretos relacionados a la obligatoriedad en la adquisición de los seguros para las unidades en circulación.

Lea además: Los 4 efectos económicos que podría generar el coronavirus en la economía guatemalteca

Christian Nölk Rodríguez, presidente de la Asociación Guatemalteca de Seguros (Agis), aseguró que, a partir del 20 de marzo próximo, es decir, 30 días después de haber emitido el reglamento, las compañías ofrecerán los productos a los interesados para cumplir con la normativa.

Enfatizó en que hay 72 mil unidades de transporte que ya cuentan con un seguro de responsabilidad civil, pero existe una brecha de 414 mil del total del parque vehicular activo en el Registro Fiscal de Vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que deberán contar con el resguardo.

Del total del parque vehicular de 3.8 millones unidades, solo el 10% cuenta con una póliza, según las estadísticas de Agis.

¿Qué exige?

Nölk Rodríguez citó como ejemplo -con base al reglamento- que se cubrirá la responsabilidad civil que se pueda causar por los daños de la carga que está siendo trasladada por un medio de transporte.

“Sí la carga del vehículo se cae, le hace daño a un vehículo que está transitando a un lado o a una persona, se cubre los daños que se hacen a esa persona o a la propiedad”, mencionó el ejecutivo.

También toda la responsabilidad civil a terceros, o sea sí un vehículo que transporta carga colisiona con otro vehículo, una casa o vivienda, se hará cargo de los gastos relacionados de los daños materiales.

Por otro lado, en un siniestro donde una persona fallece, queda con algún tipo de situación de desmembramiento, o tiene que pasar algunos días de inacción laboral, este seguro le brindará cobertura para afrontar los gastos e indemnización a las personas o familiares afectados.

Asimismo, lesiones a tripulantes y personas dentro del vehículo asegurado y una cobertura por limpieza por daños ambientales.

“Está dirigido a todo vehículo que transporte carga o transporte de personas urbanos, derivado que el transporte extraurbano de pasajeros está cubierto por el otro decreto ley”, afirmó Nölck Rodríguez.

En el reglamento se exige una suma asegurada de 250 salarios mínimos de todas las coberturas.

El vicepresidente de Agis, Hermann Girón, recordó que la siniestralidad en accidentes de tránsito en Guatemala es una de la más altas.

Explicó que las compañías ya están preparadas para ofrecer el seguro y en el mercado se ofrecerán varias tarifas dependiendo la característica del vehículo.

Christian Nolck Rodriguez y Hermann Girón, directivos de @InfoAgisGT exponen que la penetración de los seguros en #Guatemala sigue siendo baja con respecto al PIB en comparación con otros países de la región, con 1.7%. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/idoGLpQvKS — Urías Gamarro (@ugamarro_pl) March 10, 2020

Piden revisión

Héctor Fajardo, directivo de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca), indicó que se solicitó a las autoridades de Gobierno suspender el acuerdo para discutir la viabilidad de implementar el seguro.

Afirmó que no están en contra del seguro, si no de la forma en que se publicó el decreto, en la cual no hubo consenso, no se llevaron a cabo mesas de trabajo y la viabilidad.

Por aparte, la mezcla del transporte de carga con pasajeros en el ámbito urbano.

Recordó que la Ley de Tránsito ya contempla un seguro para toda clase de vehículos, y muchos de los percances son por las acciones de los automotores pequeños, que al no contar con una póliza complican con las unidades de transporte pesado, cuando hay un accidente.

“Las primas por el monto que cubren subieron de precio. Debería de hacer un análisis profundo para no tener complicaciones”, insistió Fajardo.

El tema está en discusión en la mesa técnica del sector transporte con el Ejecutivo.

Proyecciones 2020

Nölck Rodríguez enfatizó que las proyecciones de crecimiento para este año son de 7% a 8% y hay mercado para crecer, ya que en Guatemala la actividad aseguradora con relación al PIB es de 1.2%, cuando la media en la región Latinoamericana es de 2.9%.

La proyección con la puesta en vigencia del decreto 17-2020, la actividad podría crecer en 20%, aseguró el ejecutivo.

Le puede interesar: Estos son los sectores con mejores expectativas de contratación para el segundo trimestre

Los resultados del 2019 indican que el número de primas creció 7%, pero las indemnizaciones pagadas 10%.

El monto total de las compensaciones fue de Q3 mil 760 millones, de los cuales Q1 mil 759 millones corresponden al rubro de gastos médicos; Q850 millones en automóviles; Q707 millones de vida y Q431 millones en resto de daños.