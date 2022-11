A pesar del alto presupuesto de gastos para 2023, el endeudamiento público no aumentará, afirma Finanzas

Aprobar, improbar o modificar el proyecto de Presupuesto es una facultad que la Constitución le da al Congreso de la República, porque ellos son los que al final deciden y definen qué aprobar. El proyecto ya había tenido un incremento en la Comisión de Finanzas y luego, vía enmiendas, se incrementó. Lo que yo he podido ver por lo que ha salido en los medios, porque aún no tenemos el decreto definitivo, es que están fortaleciendo algunos sectores como justicia, educación y el tema eleccionario.

¿Cuáles son las diferencias sustanciales del presupuesto aprobado con relación al proyecto original del Ejecutivo?

La diferencia, si nos vamos a los números, es de Q3 mil 148.3 millones, pues la propuesta del Ejecutivo era de Q112 mil 894 millones. Tal vez una de las cosas importantes es que no hay más endeudamiento, pues se financiará con más tributos y uso de caja. Entonces, los incrementos básicamente se dan en los aportes que salen a través de Obligaciones a cargo del Tesoro. Por ejemplo, al Ministerio de Salud le incrementaron Q47 millones para fomentar las becas para estudiantes de enfermería; al Tribunal Supremo Electoral le aumentan Q850 millones (ya tenía Q50 millones).

¿A qué porcentaje llega el déficit fiscal, considerando que fuentes financieras son Q24 mil 349 millones?

El déficit fiscal se mueve de 2.4% a 2.6% (del Producto Interno Bruto -PIB-), básicamente por esos Q1 mil 512 millones que se incrementaron con el uso de saldos de caja para financiar el presupuesto.

¿Ese aumento podría significar una mayor presión para la capacidad de recaudación?

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) este año ha superado la meta de recaudación. Ahora va por encima de los Q8 mil millones y falta el mes de diciembre; entonces, se espera recaudar más y es lo que quedaría en la caja para financiar los compromisos que el Congreso autorizó con la aprobación del presupuesto. Si se da ese cumplimiento con los recursos, no va a haber presión porque ya van a estar disponibles en la caja del gobierno y se podrán empezar a ejecutar desde el inicio del año.

Se favorece a los Consejos Departamentales de Desarrollo, con un aporte adicional de Q600 millones y además, podrán usar saldos sin ejecutar de este año…

Los Consejos de Desarrollo ya tenían Q3 mil 800 millones y se les aumentan Q600 millones para que ejecuten proyectos a beneficio de la “gran cruzada por la nutrición”.

¿Qué garantía hay de que esos recursos no se usarán con fines políticos?

Los Consejos de Desarrollo, en coordinación con los alcaldes, tendrán que darle cumplimiento a lo establecido en el decreto del Presupuesto, en cuanto a ejecutar esos recursos para proyectos que apoyen la disminución de la desnutrición, agua potable, saneamiento y medio ambiente. Esos destinos fortalecen el gasto social.

El monto aprobado hace del Presupuesto 2023 el más alto en la historia nacional…

Cada año es más alto y no puede ir disminuyendo porque las demandas de la población son mayores. Otro aspecto por el que también el presupuesto se está incrementando es porque la recaudación ha mejorado. En 2022 se superó la meta en alrededor de Q8 mil millones y en 2023 serán casi Q10 mil millones.

Además, una de las partes positivas de Presupuesto de 2023 aprobado es que el endeudamiento va disminuyendo. Si se compara con 2020 que fue alto por temas de pandemia, en el 2021 disminuyó, en 2022 baja más y en 2023 vuelve a bajar. Otro aspecto es que no hay préstamos que debieron ser aprobados por el Congreso, sino que están los que se hallan en ejecución.

¿Cuánto se ha reducido el endeudamiento en los últimos años?

En 2020, el endeudamiento fue de Q29 mil 463 millones; para 2021, ya ejecutado bajó Q8 mil 640 millones; en 2022, en lo que va del presupuesto vigente, es de Q17 mil millones y en 2023, quedaría en Q15 mil millones.

¿Eso también se refleja en el servicio de la deuda?

Por concepto de intereses de la deuda, en 2020 fueron de Q10 mil 300 millones; en 2021, Q11 mil 500 millones; en 2022, el presupuesto vigente tiene Q12 mil 323 millones; y para 2023 van Q11 mil 712 millones. Eso es en función de lo que se va amortizando.

Ante la incertidumbre por una posible recesión económica mundial para el otro año, ¿se puede mantener el optimismo de una mejor recaudación que financie el gasto público?

En el caso de Guatemala, el impacto de este tipo de eventos económicos mundiales, no se trasladan de forma inmediata y también no nos hemos visto muy afectados. Por ejemplo, en 2020, con la pandemia, el decrecimiento fue de 1.5%, lo que no fue tan elevado, y ya en 2021 hubo un crecimiento y para 2022 se espera que sea de 4.5% a 5%. En el 2023, si no llega a ese nivel, siempre se espera un crecimiento y eso garantiza una buena recaudación.