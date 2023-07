Calificadoras de riesgo y otros organismos solicitan información sobre la crisis política en Guatemala

El gerente expuso que el propósito de estas reuniones con los delegados de las agencias y de los organismos internacionales, es resaltar la resiliencia del país ante diferentes choques económicos y tensiones geopolíticas internas y externas. “Guatemala ha mostrado resiliencia y creemos que la macroeconomía se va ha mantener estable. Ese es el mensaje que hemos trasladado a estos entes internacionales, de manera que no exista ninguna percepción diferente”, afirmó el funcionario de la banca central.

Luego comentó que en el caso de las agencias calificadoras, un agravamiento de la situación puede inducir a un cambio en la perspectiva de la calificación de riesgo-país y una variación en la visión positiva que ha manifestado el FMI, aunque en el pasado se han afrontado crisis políticas como la del 2015 y la macroeconomía se mantuvo.

“Creemos que se ha trasladado un mensaje de confianza que ha sido bien recibido. En el corto plazo no vemos ninguna disposición de estos entes de retroceder en la calificación concedida y en cuanto a las perspectivas, no creemos que haya ningún deterioro en el corto plazo”, apuntó.

También aseveró que de aquí para el desarrollo de la segunda vuelta presidencial, todo debería aclararse, y la percepción es que a pesar de los recursos legales interpuestos, las elecciones se realizarán el 20 de agosto y en enero asumirá un nuevo gobierno.

Realización a las elecciones

María Stella Román de Aragón, presidenta, y Waleska Sterkel de Ortiz, directora ejecutiva de la AmCham, expusieron que se debe respetar el llamado al votante y se esperaría que se celebre una segunda vuelta presidencial que además, debe ser una fiesta cívica. “Hay que dejar a un lado las polarizaciones y los sectores privado, público y academia deben seguir trabajando”.

Aclararon de que lo que está ocurriendo no brinda tranquilidad, no se había vivido, no ofrece garantías al inversionista y genera incertidumbre, por lo que el llamado es a tener el proceso que se ha tenido siempre.