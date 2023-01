CCG: “Si se concreta la compra de APM Terminals por EPQ, esperamos un proceso transparente”

Alfredo Skinner-Klée, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), fijó una postura sobre la negociación, aún no confirmada, que se estaría realizando entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y APM Terminals, ya que es de alto interés para los empresarios que compran y venden a nivel internacional.

¿Cómo han analizado ustedes la situación de APM Terminals y su posible futuro?

Como sector privado, creemos importante que la operación y el manejo futuro de APM Terminals sea administrado de manera pública y transparente.

Todo lo que sabe es que hay una intención de compra y unas declaraciones que el mismo presidente (Alejandro Giammattei) ha brindado sobre que estas instalaciones serán del sector público, aunque más bien, todo resulta ser parte de una concesión.

En la operación de la EPQ, el servicio de grúas es concesionado y el historial de manejo de esa operación amerita mayor transparencia. Si es cierto que se quiere hacer una transición de algo privado que estuvo funcionando bien por un buen rato (hasta la falla informática de hace algunos meses) hacia el ámbito público, quien lo va a absorber no da muestras de mayor eficiencia.

Ejemplo de eso, es la queja de todos los operadores portuarios, sobre el congestionamiento de barcos esperando atraques.

¿Qué elementos se deben considerar en el posible proceso?

Primero, que se informe a la población sobre lo que es el proceso en sí y de qué forma beneficia al país que algo privado pase a ser público.

La segunda es la transparencia en el origen de ese traspaso, y con eso me refiero a que todo el asunto es resultado de una acusación de la Cicig porque supuestamente se negoció a nombre del Estado, aunque había un expediente de extinción de dominio que no se está siguiendo; y entonces, eso causa enormes dudas sobre lo que está pasando y como técnicamente se estaba manejando antes. O sea que se transformó en un simple “ahí te lo dejo, págame las grúas o me las llevo”.

Lo tercero es en qué beneficia a la población guatemalteca que la terminal especializada en carga contenerizada pase a manos de EPQ y que, a su vez, la portuaria designe quién será el operador privado que va a manejar las grúas y la terminal.

No es que esté pasando todo al Estado o que este vaya a realizar toda la operación porque esta la va a realizar alguien de todas maneras. Entonces, se debe saber cómo ese alguien va a ser seleccionado.

¿Qué ejemplos hay?

Honduras hizo un esfuerzo público con los puertos de ellos, con Puerto Cortés; se seleccionó a un operador, que, medido en toneladas de carga trabajadas, es un ejemplo exitoso de un proceso transparente, con un operador que sabe lo está haciendo, no seleccionado por compadrazgo, competitivo y de talla mundial que maneja varios puertos en el mundo.

No es un señor que renta grúas, ni que tiene un negocio prorrogando los contratos de esos equipos (que es lo que ha venido sucediendo); Guatemala va a perder demasiada competitividad, si esta transacción no se maneja bien.

