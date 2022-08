CEPAL: La economía latinoamericana crecerá este año, pero a un ritmo menor, y si fomenta la inversión

Todo esto se refleja especialmente en la reducción del flujo de capitales (inversiones) con una caída de 13%, mientras disminuye el valor de las exportaciones/importaciones y el envío de remesas, se indica en el informe “Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2022: dinámica y desafíos de la inversión para impulsar una recuperación económica sostenible e inclusiva”.

En el mismo, la CEPAL dio a conocer que, aunque revisó al alza las estimaciones de crecimiento casi un punto en relación con la proyección de 1.8% en abril pasado, el escenario para la región todavía es “muy complejo”.

De acuerdo con el informe, a las fuertes presiones inflacionarias, el bajo dinamismo de la creación de empleo, la caída de las inversiones y las crecientes demandas sociales su suma un escenario global marcado por la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha ocasionado crecientes tensiones geopolíticas.

Asimismo, el mundo asiste a un menor crecimiento económico global, menos disponibilidad de alimentos y aumentos del precio de la energía, detalla el estudio. Mario Cimoli, secretario ejecutivo interino de la CEPAL , expuso que “16 de los 33 países de la región no han recuperado sus niveles de PIB prepandemia”, por lo que se proyecta que el grupo conformado por Centroamérica y México crecerá un 2.5% comparado con 5.7% en 2021.

En esta región, para Panamá se prevé 7%, le sigue Guatemala con 4% y Honduras con 3.8%. Costa Rica podría crecer 3.3%, Nicaragua 3%, El Salvador 2.5 y México, 1.9%.

Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), dijo a Prensa Libre que tras un crecimiento del 8% en 2021, para 2022 se prevé un rango de 3% a 5%, por lo que la cifra intermedia coincide con las previsiones indicadas.