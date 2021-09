Combustibles: ministro dice que escasez en Reino Unido no afectará a Guatemala, pero sí preocupa lo que suceda en Texas

El Ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, dijo este martes 28 de septiembre que el desabastecimiento de combustibles en el Reino Unido, que a la vez pudo haber influido en un aumento de precios en el petróleo de Texas, EE. UU., no afectará en Guatemala.

“Lo que pasa en Reino Unido me atrevo a decir que no impactará en Guatemala porque nosotros no importamos del Reino Unido combustible”, enfatizó.