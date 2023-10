Comercios sin inventarios y pérdidas por Q100 millones: Sector de alimentos exige solución a bloqueos y propone moratoria para transporte

Enrique Lacs, presidente de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), informó que desde el inicio de las medidas de hecho, el pasado lunes 2 de octubre, han tenido problemas para mandar y obtener materias primas. Sin embargo, estaba concentrado en el occidente del país, pero desde el viernes, la situación tomó otro giro y hasta el día de hoy las flotillas de camiones repartidores están paradas pues ya es un problema de país.

Este miércoles 11 de octubre, indicó que algunas empresas intentaron mandar camiones para distribución de productos, muchos de la canasta básica, pero se regresaron pues no pudieron avanzar por los bloqueos que se registran a nivel nacional.

Pérdidas millonarias e inevitable crisis en abastecimiento

De acuerdo con Lacs, las empresas están trabajando con el mínimo del personal, porque las personas no han podido presentarse a trabajar y muchos empresarios empezaron a dar días libres a cuenta de vaciones para evitar más incremento en los costos de producción.

“Es una situación que se está volviendo insostenible, son decenas de millones de quetzales los que ya se reportan como pérdida”, expresó el representante de la Cámara que aglutina al sector, indicando que “siendo conservadores y por dar un número, la merma ya ascienden a al menos, Q100 millones”.

En cuanto a abastecimiento, indicó que es difícil determinar hasta cuándo pueden haber reservas, pues cada punto de distribución maneja sus inventarios en función de su capacidad financiera y de almacenaje.

Sin embargo, compartió que han recibido reportes de que el abastecimiento en algunos puntos de venta ya está en estado crítico, al igual que los precios. Han conocido de cadenas comerciales, tiendas de barrio, depósitos, entre otros, que ya consumieron su inventario y no tienen reposición, ni cómo acceder a este.

Según apuntes del entrevistado y reporte de sus agremiados, en jurisdicciones del occidente del país recolectaron información de algunos precios elevados por alta demanda y poca existencia:

Cartón de huevo, Q50-Q80

Litro de leche, Q17-20

Libra de frijol, Q8

Caja de margarina, Q12

Botella de aceite, Q18

Libra de papa, Q15

Libra de tomate, Q12

Además, uno de los principales destinos de los productos del sector de alimentos y bebidas del país es El Salvador y Honduras, y no hay forma de cumplir con los pedidos. “Allá ya reportan desabastecimiento”, agregó Lacs.

De hecho, Silvia Cuéllar, presidente de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), comentó a Prensa Libre que diariamente El Salvador exporta a Guatemala US$3.3 millones e importan alrededor de US$4.4 millones, en productos que ese país no produce y confirmó que ya están teniendo problema con la existencia de estos.

Exigen solución y proponen moratoria para paso de transporte

Lacs alertó que no ven una solución cercana y las horas para la industria son importantes.

“Como Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, hacemos un llamado a aprovechar la presencia de la OEA (Organización de Estados Americanos), y que esta dé un informe del avance que han tenido, en cuanto antes”, expresó.

Además, propuso que quienes bloquean den una moratoria, por ejemplo: que por la mañana o por la tarde no bloqueen y dejen pasar al transporte del sector, extendido a quienes trasladan productos perecederos y todo lo esencial para el consumo.

“Ya no es momento de confrontación y señalamientos, sino de soluciones”, enfatizó, criticando que la autoridad nacional no ha dado solución y le “ha echado la culpa al presidente electo y que los 48 Cantones, no están dispuestos a cambiar su posición”.