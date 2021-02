Cómo GameStop y un ejército de comerciantes de Reddit expusieron el mercado más riesgoso en décadas

(Foto: EFE)

El jueves por la noche, Thomas Peterffy, el multimillonario fundador de Interactive Brokers, hizo balance como nunca había hecho en 50 años de carrera. Un ejército de comerciantes novatos se había unido en el sitio de redes sociales Reddit y sin descanso compraron acciones y opciones en el minorista de videojuegos GameStop, en aplicaciones comerciales como Robinhood, impulsando sus papeles de US$ 20 a principios de año a casi US$ 500 esa tarde.

El aumento les costó a los inversores de Wall Street casi US$ 20.000 millones en pérdidas de valor de mercado, y la corredora de Peterffy pasó el día emitiendo miles de llamadas de margen sobre las apuestas bajistas de GameStop de sus clientes, lo que los obligó a realizar pérdidas.

Durante el día de negociación, Interactive Brokers, Robinhood y otras agencias de trading online también restringieron algunas transacciones en GameStop, la cadena de cines AMC Entertainment, BlackBerry y otras acciones que eran parte de la bomba. La medida, dijeron más tarde, fue conservar efectivo ya que sus cámaras de compensación exigían dinero para cubrir las pérdidas potenciales de los clientes en medio de la ferviente especulación.

En Interactive Brokers, Peterffy estimó entre US$ 500 millones y US$ 1.000 millones en pérdidas potenciales de clientes. El efectivo también se redujo en Robinhood, el unicornio de Silicon Valley que había recaudado miles de millones en capital de riesgo y desató el frenesí especulativo, introduciendo a millones de jóvenes comerciantes al comercio de acciones y opciones sin fricciones. Giró cientos de millones en sus líneas de crédito y recaudó US$ 1.000 millones en nuevo efectivo de emergencia a medida que sus reservas de cámara de compensación se multiplicaron por diez.

Peterffy se fue a la cama esa noche preocupado por un colapso del mercado. “Si el trader tiene que pagar más dinero a la cámara de compensación por las pérdidas de los clientes que él, entonces está en quiebra. Y cuando un trader quiebra, generalmente algunos otros también lo hacen”, dijo a Forbes el jueves por la noche. “Estoy preocupado por una falla sistémica”.

El episodio de los comerciantes de Reddit millennials y de mayor edad que se enfrentan a los más ricos y ganadores de Wall Street se convirtió en la historia de David contra Goliat sobre la era de la desigualdad. Hay algunos grandes ganadores de GameStop, inversores jóvenes que ya obtuvieron ganancias masivas que pueden usarse para pagar deudas estudiantiles o generar ahorros. Para muchos espectadores, la humillación de Wall Street es la cereza del postre.

A pesar de los vítores irónicos, el aumento de GameStop está emergiendo en un mercado plagado de apalancamiento, especulación sin precedentes y análisis superficial en casi todos los rincones, exponiendo enormes riesgos. El dolor comenzó con los fondos de cobertura que perdieron mucho, pero a medida que el riesgo desaparezca, tendrá repercusiones en el mercado en general.

“Lo que ha estado sucediendo realmente es un reflejo de la calidad del análisis, la calidad del trabajo, la calidad de la información que llega a Wall Street”, dice la leyenda de la inversión multimillonaria Michael Steinhardt.

Los fondos de cobertura de renta variable a largo plazo generaron grandes ganancias en 2020, ya que apostaron por las empresas digitales que prosperaron durante la pandemia de Coronavirus y cubrieron sus carteras en aumento al apostar contra minoristas en problemas como GameStop. Pero entraron en el nuevo año complacientes.

GameStop ingresó a 2021 como una de las acciones más cortas del mundo, aunque se estaban produciendo cambios positivos dentro de la compañía a medida que aumentaban las ventas en línea y los clientes se alineaban fuera de sus tiendas para comprar nuevas consolas PlayStation. Además, la Reserva Federal estuvo inundando el mercado con liquidez y una segunda ronda de cheques de estímulo llegó a las cuentas bancarias a fin de año, un riesgo que los fondos de cobertura deberían haber eludido. La complacencia fue aprovechada por el ejército de Reddit, con un efecto devastador.

Un fondo de cobertura llamado Melvin Capital, respaldado por el multimillonario Steven A. Cohen de Point72, fue la mayor víctima, cayendo 53 % en enero según el Wall Street Journal, en parte debido a su corto de GameStop. Uno de los errores de Melvin fue revelar una posición de venta en sus presentaciones públicas, lo que les dio a los Redditors un objetivo para reunirse.

Podría haber hecho los intercambios sin receta médica, manteniéndose discreto, o cerrarlos. La semana pasada, Melvin requirió una infusión de US$ 2.750 millones de Cohen’s Point72 Asset Management y Citadel, propiedad del multimillonario Ken Griffin, debido a sus pérdidas.

Otros grandes fondos se vieron muy afectados. “La gente me dice que el dolor va desde un 10% abajo en el extremo inferior, que es Steve Cohen, hasta un 30% en el extremo superior”, dice el experto en fondos de cobertura Anthony Scaramucci de Skybridge. Los grandes fondos arrastrados por las pérdidas incluyen Cohen’s Point72 y fondos de gran prestigio como D1 Capital, Holocene Capital, Viking Global y Ken Griffin’s Citadel.

Es posible que estos fondos hayan tomado por error un mercado de valores muy caliente como un signo de genialidad, presionando demasiado su comercio. “Las acciones tecnológicas de hoy están históricamente sobrevaloradas. En muchas métricas son más altos que en el pico de la burbuja de las puntocom”, dice Kevin Smith, director de inversiones de US$ 200 millones en activos Crescat Capital.

Impulsar las elevadas valoraciones es quizás el mayor frenesí especulativo presenciado en un siglo, gracias al comercio de acciones y opciones sin fricciones y de costo cero por parte de Robinhood. El comercio de opciones de compra de acciones individuales alcanzó nuevos récords. GameStop, no Apple o Microsoft, fue, con mucho, la empresa más negociada en Estados Unidos en ocasiones la semana pasada. Las primas de opciones diarias negociadas en el minorista de videojuegos aumentaron a casi $ 10.000 millones, más que todo el índice S&P 500.

Todo es gracias a la trader online Robinhood, que presentó a millones de jóvenes comerciantes estos peligrosos productos financieros derivados y construyó hábilmente una plataforma que fomenta la especulación similar a la de los videojuegos. Si bien Robinhood pretende democratizar la inversión, entre bastidores genera dinero alimentando a los clientes con el pedido de los comerciantes más inteligentes de Wall Street.

Empresas gigantes de creación de mercado como Citadel Securities y Virtu Financial han estado más que felices de pagar por el flujo de pedidos provenientes de Robinhood, obteniendo ingresos récord al ejecutar las operaciones en 2020. Una y otra vez, sin embargo, la construcción ha demostrado ser incapaz de manejar la rampante la especulación fomenta.

