Cómo una compraventa entre dos empresas agitó la subasta para la red 4G en Guatemala

La SIT llevará a cabo este año la subasta de la banda 700Mhz luego de un proceso de ordenamiento de frecuencias. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Luego de un proceso de ordenamiento de la banda 700 MHz que duró por lo menos cinco años, las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), como ente rector y de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), confirmaron los preparativos de la subasta de esa banda en un evento que será convocado en los próximos meses.

La banda 700 MHz quedará para el uso de la telefonía móvil y para la transmisión de datos, mientras la banda 600 MHz se emplearía para radio de televisión en el espectro, informó el actual superintendente Marco Antonio Baten Ruiz, quien asumió el puesto hace una semana.

Esa banda, permitirá la implementación de la 4G, que es una tecnología que permite una mayor capacidad de transmisión de datos, y una mejora de la velocidad de internet.

Tanto el superintendente como el viceministro de Comunicaciones, Rodolfo Letona -encargado del área de Telecomunicaciones-, confirmaron que se estará subastando un bloque de 60 Mhz de la banda 700 Mhz, y al respecto se están realizando los preparativos de las bases.

Polemica resolución

Baten Ruiz informó que se emitió una resolución de reordenamiento de la banda 700 MHz, y se está respetando a una empresa los derechos adquiridos en un mercado secundario.

La resolución fue firmada el 30 de diciembre del 2020, en la cual se respeta 30 Mhz de títulos de usufructo que ya se tenían, que era de 36 Mhz, pero para poder hacer una subasta más adelante y eficiente, se redujo a 30 Mhz, para poder subastar, reiteró el superintendente.

Recordó que hace algunos años, se hizo una subasta de la banda 700 Mhz, y en el mercado secundario, hubo un acuerdo entre los dueños de los títulos de usufructo de negociación y cambio de dueño, y la SIT solo se encargó de la reimpresión de esos títulos.

“Como institución, no tenemos injerencia sino de respetar lo que se establece en el mercado secundario que pueden hacer cambio de dueño, que es un derecho adquirido y que fue realizado en años anteriores”, remarcó.

La resolución, según el superintendente, lo que permite es que la banda 700 Mhz como lo señala la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), será para brindar el servicio de telefonía móvil y transmisión de datos, y se respetará el servicio que ya tenía.

Precisó que con cualquier usufructuario que tuviera este tipo de servicios, y que hubiera estado en esa misma banda, se estaría respetando los derechos adquiridos. Mencionó que los estándares de la UIT esa banda se utilizaría para telefonía y transmisión de datos.

Señalamiento

La polémica se presentó en el fin de inicio de año alrededor de la resolución cuando el exsuperintendente José Monterrosa Menzel, destituido la semana pasada por el viceministro Rodolfo Letona, expuso que al dejarle el derecho de 30Mhz a una empresa de telefonía, no existe el registro ante la SIT de que ellos pueden estar en esa banda 700Mhz.

Explicó que tenía hasta el 23 de diciembre del 2020 para firmar esa resolución o, en su defecto, presentar su renuncia, y al no presentarla fue notificado de la remoción del cargo.

“No quise firmar porque había una arbitrariedad, ya que no hay ningún operador de telefonía que tenga derechos dentro de la banda 700Mhz. Los actuales que están en esa banda son entidades que tienen títulos de canales de televisión, entiéndase Albavisión, canales de la Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, Lenguas Mayas, y los canales de las universidades que están dentro de esa banda”, declaró el exfuncionario.

Sostuvo que, para trabajar con la 4G, se tiene que dar el reordenamiento de la banda 700 MHz, que consiste en limpiar en su totalidad para poder sacarla a subasta, y la resolución que sacó el nuevo superintendente es un bloque de 60 MHz, y que se le reconocen los derechos a los usufructuarios que están ahí. “En los títulos otorgados por la SIT, no hay ninguno que diga que un operador de telefonía tenga derecho dentro de esa banda”, afirmó.

Monterrosa Menzel manifestó que, en el 2019, la empresa Comunicaciones Celulares S.A., compra a Albavisión títulos de usufructos que están inmersos en la banda 700Mhz, y la operación se hace en el mercado secundario, y en una consulta que se realizó en ese entonces a la SIT, los títulos que se habían comprado no podían estar en esa banda.

A criterio del exsuperintendente, en esa banda no hay ninguna telefonía que tenga derechos.

“Albavisión si tenía los derechos otorgados por la SIT que le vendieron a Comunicaciones Celulares, S.A., están endosados y trasladados en 2019”, enfatizó, al recordar que no se puede cambiar el título de canal de televisión a telefonía móvil, y no hay un derecho de igualdad, pero la compañía ya opera esos servicios, pero no le brinda derecho a esa banda.

Desde el 2011, cuando inició con el proceso de lanzar la 4G en diferentes países, viene con año en Guatemala, como subastar y aprovechar esa tecnología.

Desde 2018 se viene realizando el ordenamiento, y según Baten Ruiz, no se sabía en qué banda se estaría trasladando el servicio de la telefonía móvil, y en la 700 Mhz había varios usufructuarios, pero se tenía que hacer ese reordenamiento, y contar el mayor posible de espectro para poder subastar. Ahora se contará con los bloques para poder ser explotados, y a través de ellos ampliar su cobertura y ampliación del servicio.

Sin fecha para subasta

Ni la SIT ni el CIV cuentan con una fecha para la subasta del bloque de 60 MHz de la banda de 700 MHz y esa parte del proceso que empezó con el ordenamiento y con un cronograma, se estaría planteando cuando se publique el evento, así como la fase de traslado a los usufructuarios a la banda 600 Mhz, y “se les respetará sus derechos” dijeron los funcionarios.

Nos preparamos para la subasta de banda #4G , con el objetivo de disminuir la brecha digital que existe en el país.#ElCivNoSeDetiene pic.twitter.com/DY2no5Ros0 — Ministerio de Comunicaciones (@CIVguate) January 5, 2021

Con respecto a la banda AWS, se explicó que es un proceso que está listo para subastarse, sin embargo, existen procesos legales que aún no permiten llevar a cabo el proceso, que es una banda de reserva y existen resoluciones que se deben liberar, y cuando se tenga el liberamiento en definitiva se pueda llevar a cabo su proceso.

En todo caso, si se logra liberar la AWS, también se podría subastar, y ambas bandas son utilizadas para la implementación de la 4G. “Hay un rezago de varios años y Guatemala debería de impulsar y lanzar la tecnología 5G. La SIT es el ente que debe facilitar el espectro para disminuir la brecha digital y ampliar la cobertura”, insistió Baten Ruiz.

El superintendente informó que en el ordenamiento se establecerá la tabla de atribuciones, en la cual se fijará el uso de las bandas de frecuencias, como la 400 Mhz, 600, 700 y 800 Mhz y sus servicios.