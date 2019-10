El Congreso sigue sin aprobar el acuerdo comercial con el Reino Unido. (Foto Prensa Libre: Miriam Figueroa)

El ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela instó a los diputados a que aprueben el acuerdo comercial de lo contrario quien saldría afectado es el país por los productos que al exportar o importar entre ambos países subiría de precios.

LEA ADEMÁS Congreso de Guatemala retrasa aprobación de acuerdos del brexit Manuel Hernández Mayén,Urías Gamarro 24 de octubre de 2019 a las 07:04h

“Le hago un llamado al Congreso de la República, sobre todo por el acceso a nuestros productos, porque obviamente al tener ciertos aranceles algunos productos se vuelven menos competitivos y eso nos cierra económicamente la puerta de entrada”, dijo Valladares Urruela.

El titular de la cartera de economía manifestó que el pasado martes les hizo conciencia a los diputados que se de tiene que lograr una sesión previa para culminar la tercera y última lectura del tratado, que Guatemala firmó con el resto de los países centroamericanos.

“Ya me comuniqué con el embajador británico para que se dé ese paso y tenga la certeza de que Guatemala está dando los pasos adecuados para que nuestros productores y nuestros productos no se queden fuera del acuerdo de asociación con el Reino Unido. No lo veo como una opción y si tenemos que ir al Congreso todos los días lo haremos hasta el 31”, refirió.

A pesar de que se tiene como plazo el 31 de octubre, el Congreso le queda una sesión ordinaria el 29 de octubre, ya que en las dos sesiones del miércoles sólo se conocen las interpelaciones a los ministros de Comunicaciones, Salud y Desarrollo Social.

En las últimas semanas el Congreso ha agendado conocer en tercer debate, y aprobar por artículos redacción final el acuerdo comercial. Sin embargo, no ha habido los votos necesarios -por falta de quórum- que no se finaliza el proceso de aprobación de Ley.

En el 2018, el Reino Unido exportó US$27 millones de bienes y servicios hacia Guatemala e importó US$105 millones en frutas, vegetales, café, azúcar, entre otros.

El acuerdo también brinda un marco de cooperación y desarrollo a través de un diálogo político, un incremento en vínculos económicos y nuestro trabajo en asuntos importantes como el medio ambiente y derechos humanos.

El diputado Juan José Porras de la bancada Visión con Valores manifestó que no sabe si es tanto que el Congreso no lo quiera entrar a conocer, ya que ha estado agendado en las últimas dos semanas. Pero manifestó que la dinámica en el Congreso ha estado complicada ya que no se han podido tener los votos para otras iniciativas en la que se requieren 105.

“Hubo una moción privilegiada para agenda el retiro de una iniciativa de ley que tampoco tuvo votos y después el quórum se cae y no sé concluye la agenda. Los diputados no han estado asistiendo, he visto muchas licencias y eso ha dificultado que se pueda contar con el número de diputados para que se apruebe, firme el dictamen, pero el tema de la ausencia ha dificultado su aprobación”, dijo Porras.

El presidente de la comisión de Economía del Congreso, Carlos Barreda dijo que la sala legislativa que preside dictaminó en tiempo récord, se trabajó en conjunto con el Ministro de Economía y ese proyecto responde a la salida del Reino Unido de Unión Europea y tendríamos los beneficios de cero aranceles para ciertos productos en especial para el café, azúcar, vegetales, textiles entre otros.

“Tenemos exportaciones que superan los US$75 millones y también hay importación de vehículos, bebidas y medicamentos que se verían afectados si no se ratifica el acuerdo comercial lo que encarecería nuestras exportaciones y productos importados. Son miles de guatemaltecos los que se verían afectados en la exportación de vegetales, en el café y azúcar los afectados”, señaló Barreda.

Balanza comercial

La balanza comercial con el Reino Unido favorece a Guatemala, es decir que vendemos más de lo que compramos y representantes empresariales dicen que sería “catastrófico” si el acuerdo no se ratifica en los tiempos previstos.

Las cifras señalan que, en el 2016, las exportaciones fueron de US$105.7 millones, en 2017, US$97.2 millones, 2018, US$77.7 millones y hasta agosto último las ventas suman US$73 millones, que significa un crecimiento del 6% con respecto del mismo período del año pasado.

Mientras que las importaciones, en 2016, fueron de US$38.9 millones, 2017, US$39.9 millones, 2018, US$45.6 millones y las cifras hasta agosto es de US$59.6 millones.

Norman Laxton, presidente de la Cámara de Comercio Británica-guatemalteca (Britcham), expuso que la ratificación del acuerdo es importante para el país, ya que favorece en la balanza comercial.

En un escenario que no se ratifique, tendría implicaciones y daño económico ya que se regresaría a un esquema de aplicar “tarifas” a los productos para poder comercializarse, que tendría un costo en la competitividad del país, que al final impactará en el empleo por la pérdida del mercado.

Afirmó que muchas empresas guatemaltecas han logrado construir relaciones en el Reino Unido por años, las cuales podría perderse al implementarse los programas arancelarios.

Explicó que el 78% de las legumbres que se destinan a la Unión Europea (UE) se destinan al Reino Unido.

Por su parte el empresario, Roberto Castañeda, gerente de la agroexportadora Planesa, subrayó que es importante la ratificación de los textos con el Reino Unido, ya que Guatemala se ha posicionado como un importante suplidor de productos agrícolas, como legumbres, vegetales, frutas y azúcar.

“Esperamos la ratificación ya que es un acuerdo que beneficia al país por medio de la balanza positiva. Los diputados deben ser conscientes que es un instrumento que puede aportar en la generación de más comercio, empleo y divisas”, afirmó Castañeda.

Laxton, subrayó que hay oportunidades de negocios sobre todo en el sector agrícola y se han identificado nuevos nichos de mercado para los productores y exportadores locales.

“No se pueden oponer a un mercado que genera oportunidades comerciales al país”, precisó el presidente de Britcham.

