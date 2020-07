Coronavirus: 8 de cada 10 guatemaltecos tiene reservas sobre reabrir transporte público

El 85% de los consultados por ProDatos dijo que no estaría de acuerdo con abrir el transporte público de pasajeros y 15% respondió que sí. Los servicios se encuentran suspendidos desde marzo para evitar contagios por el covid-19. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El módulo “Actitud hacia decisiones de apertura”, del Estudio Exploratorio del Comportamiento de los Guatemaltecos hacia el Coronavirus, que llevó a cabo la firma ProDatos, confirmó que la mayoría de la población no estaría de acuerdo, en estos momentos, con una reapertura que incluya estos componentes.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria a mediados de marzo, estos sectores fueron cerrados para evitar la propagación del virus por las autoridades de Gobierno, y llevan un cuatrimestre de no operación.

Sin embargo, la mitad de los consultados respondió estar de acuerdo con abrir las oficinas y centros de trabajo, variable que estaría asociada a las necesidades de mejorar los ingresos económicos en las familias que se han visto afectados o disminuidos.

Posturas unificadas

A la pregunta: “¿estarían de acuerdo con aplicar esa medida?” cuando se habla de abrir el transporte público, el 85% respondió que no y 15% dijo que sí.

En la misma interrogante, pero para centros comerciales, el 86% manifestó que no estaría de acuerdo con la reapertura y 14% afirmó que sí. Y para restaurantes, un 84% dijo que no y 16% señaló que sí, según la muestra.

Interpretación

Para Alicia Chang Cojulún, vicepresidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (Agei), los resultados que presenta ProDatos, indicó que en el caso del transporte público, el problema sería el hacinamiento y es uno de los principales riesgos que se han considerado. Subrayó que, aunque es un servicio necesario, los usuarios saben lo que conlleva, y no los utilizarían inmediatamente.

David Casasola analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) explicó que cada vez el virus está llegando a personas conocidas por los entrevistados de ProDatos, y que esto puede pesar en la percepción.

“Hay una fluidez de información con mayor porcentaje de contagio, y las se observa que todo lo relacionado con las aglomeraciones de personas como transporte público, centros comerciales y restaurantes representa un foco de contagio” indica.

Eduardo Girón, presidente de la Cámara de Industria, indicó que “yo, como guatemalteco, debo proteger a mi familia, así como a las demás personas que estén cerca de mí en el trabajo o en espacios públicos. Eso lo podemos lograr en la medida que cada uno cumpla con las medidas que el gobierno recomienda, especialmente el distanciamiento físico, usar mascarilla y lavado frecuente de las manos”.

Añade que los resultados de la encuesta de Prensa Libre “reflejan el temor de los guatemaltecos a contagiarse, lo cual es válido. Sin embargo, en el caso de las preguntas sobre restaurantes y centros comerciales, es importante mencionar que la decisión de ir es de cada persona; cada quién tomará su propia decisión”.

Su visión es que las empresas necesitan seguir operando, hay sectores que pueden desaparecer lo cual es grave para los trabajadores y los empresarios. Los empresarios estamos preparados para proteger a los trabajadores, visitantes y clientes.

“El transporte público es el gran reto, en ese sentido las municipalidades y las autoridades encargadas de su regulación deben tener un papel proactivo. Debemos perder el temor y confiar en nuestro sentido común para proteger a nuestra familia y a las personas que estén cerca por razones de trabajo o en espacios públicos, vamos a salir adelante” indicó.

Lugares de trabajo

A la pregunta de abrir las oficinas y todos los lugares de trabajo, la tendencia cambia. El 50% aseguró que sí estaría de acuerdo en regresar.

“Las personas saben que son actividades necesarias, necesitan volver a trabajar o producir y por eso está dividida la muestra con 50% en cada respuesta” dijo Casasola.

El dato refleja que en los trabajadores existe un poco de temor pero, que si se aseguran las condiciones en los centros con distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarilla, gel y el constante monitoreo de seguridad ocupacional, el porcentaje podría aumentar.

Luis Linares López, exministro de Trabajo y analista de Asíes, enfatizó en que estos resultados demuestran que existe incertidumbre por la pandemia, y por el temor a los contagios se aconseja a quedarse en casa y encerarse lo más posible.

Pero, por otro lado, es una incertidumbre con disyuntiva, en cuanto a la protección al quedarse en casa, ya que afecta los ingresos familiares, quedarse sin empleo o que la empresa entre una crisis, y eso significará encontrar otro trabajo en un ambiente laboral complicado.

“La encuesta expone a los trabajadores por donde me voy, si me quedo en casa, o en un futuro me quedo sin ingresos y cómo hago para cumplir con los compromisos familiares, pago de hipotecas y otros que son ineludibles que demandan las entradas”, apuntó el analista.



La situación para los trabajadores se prolongó, y la mayoría podría entrar en una crisis económica-familiar, aseveró Linares López, al comparar a lo que se vivió en otros países.

Sobre las garantías de trabajo, las empresas están incurriendo en mayores gastos que tienen que absorber, para evitar la suspensión de las actividades productivas que es mucho más costoso.

Para que la reapertura no se vuelva una crisis a corto tiempo, las empresas e instituciones deben adoptar todas las medidas que contengan menos riesgos de contagios, ponerlas en práctica y las autoridades velar por el cumplimiento.

Resultados mejores en dos meses

Chang Cojulún destacó que las proyecciones que se han logrado hacer con los datos existentes ahora, los casos de contagio y las muertes van a ir en aumento.

Estimó que, de aquí para los siguientes 30 días, los resultados de la encuesta no cambiarán mucho, pero en todo caso aumentará los porcentajes que se reflejan en la muestra de no abrir las actividades estudiadas.

“Más allá de dos meses podríamos tener un cambio importante; pero en un mes -siguientes 30 días- el número de pruebas, contagios y muertes seguirá igual -a los actuales-, y las personas seguirán resistiendo a correr riesgos”, afirmó la representante de Agei.

Población sabe sobre riesgos

Chang Cojulún, declaró que las personas están más informadas sobre los riesgos de la pandemia y eso se puede interpretar como una manera positiva, “porque todo el mundo está tomando conciencia cada vez más”.

“Las personas saben que la medida más eficaz en este momento es no correr riesgos, cuidarse, y se están adoptando estas acciones de prevención de una manera muy fuerte y es lo que queremos”, reiteró.

Linares López, subrayó que esto puede ser por el incremento del número de contagios y de fallecidos que se reportan y las personas conocen casos de su entorno cercano.

“Al final, a cualquiera le toca que hacer ese balance y sopesar el beneficio económico y el riesgo de salud, y de pronto, con todo lo que está pasando sopesa más el riesgo de salud, que un imposible impacto económico” concluye Casasola.