Coronavirus: Autoridades confirman que habrá retrasos en puertos por epidemia

Las autoridades del CIV confirmaron que en este semestre podría haber menos importaciones procedentes de China por efectos del coronavirus y que afectará a las empresas e industrias. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Mariano Diaz, viceministro de Comunicaciones encargado del área de Puertos y Aeropuertos, aseguró que algunas empresas y compañías tienen algunos problemas en la importación de sus insumos provenientes de la República Popular de China por el coronavirus y enfatizó que esto está provocando una demora en los despachos en los puertos de ese continente.

El funcionario expresó que esta situación no está provocando desabastecimiento, si no una ralentización en cuanto a los suministros y materias primas que se importan de China.

Por otro lado, explicó que con información que han generado líderes empresariales de cambiar suministros a otros países o proveedores, pueden generar cambios de condiciones de precios y entrega de los productos en tiempo y dinero -divisas-.

Lea además: Empresarios piden que se castigue el contrabando aduanero y se elabore nueva ley

“Es innegable que en el mundo esto está impactando, que la economía de Guatemala no es ajena, que se necesitan insumos y que va a incidir eventualmente en la cadena de suministros”, explicó el viceministro.

Reiteró que, en cuanto a las medidas a la prevención y detección temprana, los puertos y aeropuertos mantienen los protocolos de atención, de detección e inspección temprana de personas que vengan enfermos para verificar si se trata de un coronavirus o de resfriados ya que los síntomas tienden a confundir, según Díaz, y valora que existe “mucho nivel de especulación”.

“Si bien la amenaza es cierta, tengamos la calma para prepararnos”, declaró.

China fue el tercer suplidor de Guatemala en 2019 por un monto de US$2 mil 228 millones.

Impacto en cargas

El viceministro manifestó que los impactos en la carga ya corresponden a los propietarios de las mercancías, pero en el caso del funcionamiento de los puertos y aeropuertos de Guatemala, estos operan con normalidad de acuerdo con el número de personas y volumen de carga que se están atendiendo.

“No estamos teniendo un impacto directamente en los puertos o sistemas aeropuertos, si no que el problema es en el origen de la carga donde se está teniendo el efecto”, enfatizó el viceministro, quien reiteró que para el primer semestre del año se podría esperar una ralentización en los procedimientos.

El funcionario declaró que las medidas sanitarias y protocolos ya se están adoptando y están en proceso y las alertas están dadas.

Efectos

Al preguntarle sobre los efectos en las importaciones, Diaz explicó que desde los puertos de China se importan las materias primas, que es lo principal, así como productos terminados, que también vienen con escalas en Panamá o México.

Enfatizó que el riesgo de contagio del coronavirus es de persona a persona y no es por el intercambio de bienes.

En el caso del Aeropuerto Internacional La Aurora, el protocolo es más denso y participan las líneas aéreas, detección temprana de pasajeros enfermos y las pantallas de detección de elevación de temperatura.

Más atrasos

Gabriel Escobar, gerente de una firma logística, informó que las empresas de paquetería anunciaron que cualquier pedido que provenga desde China tendrá un retraso de entrega de al menos 60 días.

Explicó que en su mayoría son bienes que se adquieren por medio del comercio electrónico y los proveedores están anunciando los despachos de entrega dentro de dos meses, pero no se garantizan los plazos.

Le puede interesar: Propuesta de empresarios sobre transparencia requiere voluntad política, según expertos

Recordó que existe una lista de órdenes de compra que están en “cola” y que no han podido materializarse ya que no hay garantías de entregas, ya que las fábricas en China no están operando, ni produciendo por disposiciones gubernamentales.

Compras

Principales bienes que se importaron de China en 2019 por los agentes económicos.

(Cifras en millones de dólares)

Máquinas y aparatos mecánicos, 201.4

Materiales textiles, 198.5

Vehículos y materiales de transporte, 182.1

Materiales plásticos, 139.7

Hierro y acero, 130.3

Fuente: Banco de Guatemala