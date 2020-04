Coronavirus: ¿Cuántos aviones están en tierra por el confinamiento mundial? (y cuánto se pierde)

La mayoría de países de Latinoamérica ha suspendido el ingreso de viajeros por lo que se han suspendido vuelos de muchas aerolíneas. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Luis Felipe de Oliveira, director ejecutivo de Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), responde acerca del impacto en vuelos, naves que se han tenido que dejar en tierra.

Además expuso la necesidad de apoyo de los gobiernos de los países de la región para mitigar los costos. Aspecto que coincide con las peticiones que ha efectuado el sector de turismo y viajes en Guatemala con la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (AGLA).

¿Cuántas de las aerolíneas de las que viajan a Centroamérica han suspendido operaciones completamente?

Actualmente todos los países de Centroamérica tienen suspendidas las autorizaciones para operaciones aéreas comerciales de pasajeros. La situación es similar en casi toda la región, excepto México donde ha habido una disminución del 60% en operaciones aéreas del mercado internacional y de 40% en el doméstico durante abril.

Los vuelos de carga operan con normalidad e incluso en algunos casos con un crecimiento respecto a 2019. Las aerolíneas desempeñan un rol humanitario y de apoyo a los Estados esencial a través del abastecimiento de insumos médicos para atender la emergencia sanitaria, así como otros insumos que la población y el comercio requieren.

En la primera quincena de abril los vuelos de carga internacionales dentro de Latinoamérica aumentaron 65% comparado con la primera quincena de abril 2019. Eso es muestra del compromiso de la aviación con apoyar en momentos de crisis.

¿Cuál es la situación al respecto para las líneas aéreas en Centroamérica y Latinoamérica?

La situación de toda la industria es crítica, independiente de dónde la aerolínea está basada.

No quisiéramos ver bajas en las aerolíneas de la región, pero si no hay un apoyo por parte de los gobiernos a la industria y la crisis no se reduce lo más pronto posible, podremos tener bajas.

Lamentablemente operar en esta región es sumamente costoso y las aerolíneas tienen diferentes reservas y estructuras con un nivel de caja que varía de 1 a 8 meses sin considerar los esfuerzos de reducción de costos que están haciendo.

Estamos enfrentando un escenario sumamente complejo, en el que alrededor del 50% de los costos fijos de las aerolíneas se mantienen intactos, mientras las aerolíneas no perciben ningún ingreso.

Espero que los gobiernos sean conscientes de esto y cuanto antes implementen medidas de alivio económico para salvaguardar empresas clave para la economía y millones de empleos en toda la cadena productiva del turismo y negocios.



¿Cuál ha sido el impacto para las líneas aéreas en Centroamérica?

En abril únicamente se va a operar el 3% de los vuelos internacionales que se tenían previstos originalmente en Latinoamérica. Esto se traduce en más de 120 mil de vuelos cancelados y más de 1 mil aviones en tierra.

Aún es pronto para dar un número concreto sobre pérdidas, pero se calcula que para 2020 las pérdidas para el sector alcanzarán los US$18 mil millones. Globalmente este número alcanza los US$314 mil millones.

Para el caso de Centroamérica, la disminución en vuelos internacionales es de aproximadamente 50 mil vuelos.

Podríamos hablar de una reducción del 49% (en Latinoamérica) en el tráfico aérea de la región este año. Esto implica que se pierde el crecimiento de tráfico de los últimos 9 años.

Recordemos que el tráfico en la región tiene 16 años consecutivos de crecimiento, de los cuales en los últimos 10 años prácticamente se duplicó.

Se proyecta que realizaremos (en el 2020) 1.4 millones de vuelos menos en comparación con 2019. El número total de vuelos en la región durante 2019 fue 3.05 millones.

Estimamos retomar los niveles que teníamos antes de la crisis a finales de 2021 (por ser una región que necesita el trasporte aéreo y promisora en estimativas de crecimiento) o en la mitad de 2022, empezando por el mercado doméstico. Esto depende de múltiples factores, incluyendo la velocidad de contención del virus, el restablecimiento de la confianza en los viajes aéreos y el retorno a la actividad económica y social.



Ha mencionado que varios de los servicios están causando aún gastos fijos y que representan alrededor del 50% de sus gastos actuales a pesar de reducciones que han tratado de implementar ¿Qué tipo de rubros son y qué se necesitaría para reducirlos?

Los costos fijos y semifijos son: depreciación, seguros y arriendo de aeronaves, costos de mantenimiento, costos administrativos, costos de tripulación.

Es muy complejo reducir estos costos pues implicaría despedir personal y renegociar contratos de largo plazo. En este momento el apoyo de las entidades gubernamentales con préstamos es clave para que la industria sobreviva a esta crisis y pronto pueda volver a volar y generar beneficios económicos y sociales para la población.

¿Cuánto tiempo y cuánta inversión (o cobertura con préstamos) se necesitará para recuperar la aviación en la región?

Esto se tiene que ver caso por caso de acuerdo con la situación de cada aerolínea y con la situación de cada país donde tiene registrado su permiso de operación.

¿Qué acciones necesitan las aerolíneas de parte de los gobiernos para poder mitigar los impactos y apoyar en salvar las aerolíneas?

Hay un listado de buenas prácticas ya aplicadas por algunos gobiernos de la región. Lo más importante que pedimos es que las medidas se tomen de manera urgente y en toda la región para apoyar al mayor número de empresas, empleados y personas que depende de la actividad del transporte aéreo.

Vale la pena destacar que cada empleo creado en aviación genera 4 empleos adicionales. La industria de viajes y turismo genera cerca de 19 millones de empleos en la región. Se trata de un sector de gran importancia para el bienestar de nuestros países.