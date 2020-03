Coronavirus: Estos emprendimientos se “resistieron” al contagio

Vivian Dighero es una emprendedora guatemalteca fundadora de Icoffee Solutions junto a su esposo Manuel Lara y actualmente trabaja desde casa y lucha por continuar operando ante la crisis del coronavirus. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

La última encuesta del Monitor Global de Emprendimiento (GEM, por sus siglas en inglés) revelada por el Centro de Emprendimiento Kirzner de la Universidad Francisco Marroquín en septiembre de 2019 indicó que el 71% de emprendedores en el país se encuentran en fases tempranas.

En ese contexto y con la actual emergencia de la enfermedad del coronavirus el panorama no es alentador para este grupo productivo de la población que empieza a resentir los efectos de las restricciones de horario y locomoción establecidas por el gobierno.

Sin embargo, los emprendedores no se dan por vencidos y algunos empezaron a generar nuevas ideas y estrategias que les permitan generar ingresos a finales de marzo y mantener los empleos, a pesar del cierre obligatorio.

A continuación le compartimos algunos testimonios de emprendedores que comparten cómo viven este momento y las opciones que encontraron para continuar operando.

Aura Marina Pérez, El Fotobus

El Fotobus es una empresa de turismo nacional e internacional, que ofrece cada fin de semana de 5 a 7 viajes grupales cortos, en feriados largos la opción de viajes internacionales y durante el año viajes privados tanto nacionales como internacionales, actualmente el 100% del negocio fue afectado por la crisis.

Entre las acciones que Pérez implementó fueron empezar a planificar los viajes para fin de año 2020, y las próximas actividades para los años 2021 y 2022.

También, optó por un nuevo giro de negocio que sea viable en esta crisis, y establecer nuevas estrategias de mercadeo, productos y servicios que se pueden ofrecer.

Pérez espera que con estas acciones poder conservar a su público objetivo con nuevos productos y servicios que ofrecerá en los próximos días.

Actualmente, el Fotobus genera 2 mil puestos directos y 5 mil indirectos.

“No podemos esperar que se normalice para actuar. Nos enfocaremos más en el turismo nacional para beneficio de todos en la industria, pero siempre tendremos opciones internacionales para todos los gustos, porque esta situación es a nivel global, se necesitará reactivar la economía mundial”, expresó Pérez.

David Batres y Alejandra de Batres, Dale Café

Dale Café de dedica a la venta de cafés de especialidad, molido y en grano, a través de la plataforma en línea www.dalecafe.com

Alejandra de Batres comparte que ante la emergencia incrementaron la comunicación a través de redes sociales y la alianza con plataformas tecnológicas de ventas con entrega a domicilio, también, habilitaron un número en WhatsApp Business.

Otra idea que implementaron fue sortear artículos de café para que las personas puedan experimentar con los productos ahora que estarán en casa.

“Este es un momento que debemos aprovechar ahora que hay más interés por las compras a domicilio para dar conocer nuestra plataforma de manera más amplia”, afirmó David Batres.

Cuando pase la crisis afirmaron que esperan mantener el enfoque de llevar el mejor café que el país produce hasta el hogar de sus clientes.

“Queremos seguir apoyando el trabajo de los pequeños productores a nivel nacional y seguir trabajando en la ampliación de nuestra distribución tanto local como internacionalmente.”, resaltó Alejandra de Batres.

Leonor Turcios, Chocolates Kayuwá

Kayuwá es una empresa que se dedica a la fabricación de chocolate 70% cacao fino de aroma en 3 líneas de producto que son:

Chocolate 70% cacao para Fundir y Beber en lata de 250 g con 4 sabores.

Huipiles de Chocolate 70% cacao de 8 regiones de Guatemala.

Healthy Snacks elaborados con Sticks de Chocolate con 6 diferentes toppings de semillas y nueces naturales.

La estrategia que implementaron para estos días fue reforzar la comunicación en redes sociales sobre el servicio de entrega a domicilio.

Además, están evaluando reducir en un 50% el valor mínimo de compra para que el servicio de entrega sea gratuito, esto quiere decir que asumirán el costo de entrega para compras pequeñas, y probablemente bajen la compra mínima de Q200 a Q100.

También, analizan elaborar combos de venta para todas las líneas de producto otorgando producto adicional o extra como regalo que equivaldría alrededor de un 35% del valor de la compra.

El objetivo principal de estas acciones es lograr mantener un flujo de efectivo mínimo que les permita cubrir los gasto de operación básicos y generar excedente para poder aportar a los gastos familiares.

“Vemos la situación muy complicada ya que nuestro producto no satisface una necesidad básica de las personas. Los primeros 2 meses del año iniciaron muy bien en el segmento de ventas para eventos de convenciones empresariales, pero todo lo cancelaron”, lamentó Turcios.

El principal canal de venta son tiendas especializadas en áreas comerciales que han sido cerradas desde el 16 marzo por lo que las ventas se paralizaron, y tuvieron que retirar producto de las tiendas para poder almacenarlo en condiciones favorables para preservar su calidad.

Turcios comentó que algunas de las líneas de producto tienen una vida de anaquel de 3-4 meses por lo que consideran la posibilidad de que a finales de abril, si la situación actual se mantiene, tendrán que asumir todavía pérdidas adicionales por inventario vencido, “esto es grave”, enfantizó.

La ventaja de Turcios es que no cuentan con deudas de préstamos y tampoco de tarjetas de crédito. “Hemos asumido con el flujo de efectivo que genera el negocio los gastos, compras e inversiones en equipo”.

Turcios consideró que pueden seguir así por dos meses más, luego de ese tiempo perderán la capacidad de mantener la operación.

Vivian Dighero, icoffeesolutions.com

Manuel Lara y Vivian Dighero son los creadores de Icoffee Solutions quienes brindan asesoría, capacitación y venta de equipos para Coffee Shops, restaurantes y hogar.

Las estrategias que implementaron para superar la crisis se basaron en la activación de redes, porque las personas tienen más tiempo de estar pendiente de las redes sociales, luego buscaron la mejor manera y el mejor aliado para vender la línea.

También, trabajan en lanzar videotutoriales. “Esto nos permitirá generar ingresos en el segmento hogar porque hemos estado más enfocados en el segmento industrial”, explicó Dighero.

Los objetivos de los tutoriales serán crear reconocimiento de marca, generar ventas de accesorios y equipos para el hogar, facilitar los medios de adquisición para el cliente en estas circunstancias, habilitar formas de pago seguras y confiables para el cliente.

Actualmente generan 5 empleos directos y 2 indirectos.

En el tema financiero están evaluando adquirir un capital de trabajo, debido a que los flujos de efectivo de la empresa sí se han visto afectados, adicional a eso tienen el apoyo con las tarjetas de crédito empresariales que ya poseían.

Dighero afirmó que no podrían continuar con la situación actual por más de dos meses máximo, porque su principal fuente de ingresos depende grandemente de tener abierta la tienda física, porque su principal cliente es el industrial, “sin ver y probar los equipos no compran y en esta situación económica no invierten”, expresó la emprendedora.

Dighero considera que deben adaptarse a este nuevo mundo y lograr que el negocio siga creciendo en un modelo rentable y escalable.

“Aún no está claro el panorama, pero sabemos y estamos conscientes que cuando todo regrese a la normalidad, no será la normalidad que dejamos antes de la crisis. No estábamos preparados para una situación como esta”, concluyó.

Laura Hurtarte, Neraky Beauty Center

El salón de belleza Neraky Beauty Center vio afectada sus ventas en un 100% por ser una empresa que brinda un servicio dentro de un centro comercial.

Hurtarte comparte que entre las acciones que implementó fue el lanzamiento de una Gift Card con el 40% de descuento en todos los servicios para ser canjeadas por sus clientas entre abril y mayo. También, lanzó la venta de producto con entrega a domicilio.

“Los objetivos de implementar estas acciones son generar ingresos para poder solventar todos los compromisos de pago, lastimosamente el resultado no ha sido el esperado”, lamentó Hurtarte.

Actualmente generan dos empleos y afirmó que tomará la opción de dividir pagos en su tarjeta de crédito.

Hurtarte aseguró que no puede pasar más de un mes esta situación, y si se alarga más afectará la economía de sus colaboradoras y teme perder una inversión que acaba de realizar en el traslado de local y cambio de imagen del salón.

“Los planes y estrategias cuando todo vuelva a la normalidad es ofrecer ofertas, descuentos especiales, trabajar de lunes a domingo y extender el horario”, compartió la emprendedora.