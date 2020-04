Coronavirus: Gobierno tiene autorización para gastar, pero piden que lo haga bien y rápido

Las actuales circunstancias de las medidas restrictivas impiden que se agilice la ejecución del gasto público en el aparato productivo, y que cada día golpea a los agentes económicos. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Las actuales circunstancias de las medidas restrictivas impiden que se agilice la ejecución del gasto público en el aparato productivo, y que cada día golpea a los agentes económicos.

A las arcas del Estado ingresaron los fondos por la colocación de bonos, lo que significa que cuentan con los recursos necesarios, pero ahora solo falta la ejecución, según los consultados.

El exministro de Finanzas Julio Héctor Estrada Domínguez señaló que más que una contención del gasto público, como lo anunció el presidente Alejandro Giammattei el pasado domingo, lo que se necesita ahora es agilizar la ejecución, que aún es baja.

Explicó que los miembros de los Consejo Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) no se están juntando para definir los proyectos u obras de en sus comunidades, los diferentes ministerios no están trabajando a toda su capacidad, los contratistas no pueden entregar los productos y que existe una movilidad limitada y los procesos son lentos.

Indicó que se está proyectando un déficit fiscal del 5% y 6% con respecto al PIB el cual podría no alcanzarse y, antes deben hacer una “buena proyección de ejecución de gasto realista”.

“A la luz con esa proyección de ejecución pueden determinar y hace sentido detener aquellas contrataciones o programas que no van a funcionar inmediatamente. Ahora estamos con el manejo de la emergencia y el rescate económico y hay que prioriza un poco porque el reto es para 2020, pero también para 2021”, afirmó Estrada Domínguez.

Luz verde para gastar bien

Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explicó que se debe agilizar el gasto en los tres programas sociales de apoyo, “ya que financieramente ya cuenta con los recursos”.

Recordó que ninguna de las tres ampliaciones presupuestarias está cargada al presupuesto vigente -de apertura o inicial- que aprobó el Congreso hace algunas semanas.

“El Gobierno, pese a que tiene la autorización para gastar y ya cuenta con el dinero líquido, no tiene todavía el presupuesto listo para ejecutar y eso es un retraso que está afectando la ayuda en el bono familia, a los trabajadores cesados y a las pequeñas y medianas empresas. Entonces cabe el llamado para agilizar el gasto”, precisó Barrientos.

Este lunes 27 de abril la ejecución alcanzaba 26%, por un monto devengado de Q22 mil 862 millones, según el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin).

Mientras que enero a abril del año pasado, -aunque no es comparable por la emergencia-, la ejecución rondaba 28.4% por unos Q24 mil 993 millones.

Capacidad de ejecución

“Ahora el problema no es la capacidad de contar con los recursos, sino la capacidad de ejecutar”, reconoció Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas, al consultarle sobre el tema y la circular de la contención del gasto que declaró el presidente Giammattei y que se espera un ahorro entre Q600 a Q800 millones para este ejercicio para los ministerios y secretarías del Ejecutivo.

Expuso que las medidas de contención de gasto se deben a la baja en la recaudación tributaria que se proyecta para este ejercicio fiscal, por efecto de la emergencia sanitaria, sobre todo en aquellos rubros que se financian por la vía de ingresos tributarios -impuestos-.

Inyección de recursos

El ministro confirmó que este lunes recibieron Q3 mil 500 millones en la caja fiscal que corresponde al primer tramo de la colocación de un bono de Q11 mil millones que autorizó el Congreso por medio de la Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el Covid-19, así como los US$1 mil 200 millones, (que equivalen a unos Q9 mil 240 millones) por la colocación de un eurobono el pasado 21 de abril.

El funcionario detalló que se espera una mayor ejecución de gasto, con la entrega del programa bono familia y los desembolsos que se realizarán a las personas afectadas, la implementación del fondo de protección del empleo que tendrán una cobertura de tres meses y del fondo de capital de trabajo que administrará el Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

“Los desembolsos se empezarán a dar en la primera semana de mayo. Ya se realizaron las pruebas para hacer las compras con el DPI en los establecimientos y vamos bien”, puntualizó el funcionario.

Explicó que se empezará a realizar las asignaciones presupuestarias a los ministerios de Desarrollo (Mides), Economía, Trabajo y al CHN, para la implementación en los siguientes días.

“Lo que necesitamos es agilizar la ejecución y más que administrarla, acelerarla porque la producción está mal y tenemos que entrar con la estrategia contra cíclica y quiere decir que vamos a acelerar el gasto para incentivar y dinamizar la economía”, puntualizó.

Citó como ejemplo inyectarle más fondos a la asignación presupuestaria cuatrimestral para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) para poderle ejecutar una cuota más alta del año.

“Ya tuve conversación con el ministro para determinar cómo se puede acelerar la ejecución, teniendo el cuidado de hacer una buena ejecución de gasto”, afirmó.

Control de compras

El funcionario confirmó que la unidad de compras -renglón 201- del Ministerio de Salud, se trasladó al tercer nivel del Minfin para brindarle apoyo.

Al igual se trasladará la unidad del Mides y del ministerio de Agricultura, que son ministerios que tienen alta incidencia de compras por el tema covid-19.

“No se están quitando las compras, sino se suscribió un convenio institucional para ubicar a la mesa de compras del Salud, ya que tiene 83 unidades ejecutoras. En esa va a estar Defensa, el Ministerio Público y la Contraloría y se está realizando una unidad fortalecida de compras para el covid-19 para garantizar la planeación y la calidad del gasto ya que habido critica de cómo se están realizando las compras”, expresó.

La idea, explicó el ministro, es generar una planeación adecuada, la transparencia de las adquisiciones en bloque y ágil para poder ejecutar los recursos.

Comisión de contención

Este lunes se realizó la primera reunión técnica de la comisión de contención del gasto público que analizará los rubros en los cuales se puedan hacer los ajustes presupuestarios y definió las primeras directrices.

Estrada Domínguez enfatizó en que este año la contención del gasto será natural, pero insistió en que no golpee la ejecución del 2021, por aspectos que no se vayan a ejecutar este año y que puedan bloquear el funcionamiento del Estado.

Agregó que, con la aprobación de ampliación presupuestaria por el Congreso, el plan de gasto pasaría los Q100 mil millones, pero podrían ejecutarse Q90 mil millones y determinarse con precisión cómo será el gasto, es decir, quién va a gastar qué, y demostrar en qué renglones se puede ahorrar primero.

“Ahora nadie está gastando en pasajes aéreos y nadie está comprando boletos y es muy seguro que colapsen los rubros de gasolina y viáticos. En el tema de plazas, recortemos y aprovechamos para atrasar un año el aumento salarial al magisterio, por ejemplo, porque este es un año de sacrificios”, recomendó.

Modificación

En el Sicoin aún no están cargadas las ampliaciones presupuestarias que aprobó el Congreso en las últimas semanas y aún está con el presupuesto inicial, que es de Q87 mil 715 millones.

El legislativo aprobó tres ampliaciones presupuestarias por Q11 mil millones y Q5 mil millones que son bonos del Tesoro y otra por Q3 mil 667 millones

Por otro lado, se han realizado cinco operaciones, de las cuales cuatro son de ampliaciones presupuestarias.

Al Ministerio de Educación, por Q185 millones, a Salud, Q140 millones, a Ambiente, Q15 millones y Mides, Q10 millones, mientras se le han restado Q150 millones a Obligaciones a Cargo del Tesoro.

El Mides reporta una ejecución del 13% con Q153 millones, y el CIV, con 16% por unos Q983 millones, que son los más bajos.

Salud registra una ejecución del 24% con Q2 mil 074 millones y Educación, 26% con Q4 mil 370 millones.