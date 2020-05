Coronavirus: Piden más agresividad para girar fondos de ayuda y gobierno se defiende

Las autoridades deben ser más agresivos en implementar los programas de apoyo a las personas y sectores afectados por el coronavirus, declaró Nils Leporowski, presidente del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

“En el tema de la recuperación económica lo que preocupa es que las medidas que el Gobierno había anunciado para mitigar el impacto no han empezado a funcionar”, declaró este ayer Nils Leporowski, presidente del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

El Congreso aprobó el pasado 3 de abril la Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el Covid-19, que incluye un financiamiento de Q11 mil millones.

Los programas de atención social son el bono familia, la implementación del fondo de protección del empleo que tendrán una cobertura de tres meses y del fondo de capital de trabajo que administrará el Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

“Más agresivos”

Leporowski instó a las autoridades a ser más agresivos en implementar los programas de apoyo y reiteró que preocupa que el proceso marcha lento. La importancia de agilizar estas medidas estriba en que beneficiarían a las personas, en primer lugar, y luego, a la economía, indicó.

Explicó que de los Q2 mil 700 millones que están destinado para otorgar financiamiento rápido a la micro, pequeña y mediana empresa, a través del CHN, la entidad no cuenta con la infraestructura y capital para poder hacer esas operaciones, ni los mecanismos para tercerizar -banca de segundo piso- a la banca nacional y es una de las dudas que hay que resolverlo.

Por otro lado, comentó que en el tema de los Q6 mil millones para apoyar a las familias, no hay datos, ni se sabe cómo se realizará y cómo realmente llegue las personas afectadas.

“Esto tiene que ser inmediato ya que las personas afectadas la están pasando muy mal. También hay personas que tenían sus ventas informales y solo cuentan para comer”, dijo el presidente del Cacif.

También se refirió a los Q2 mil millones para la suspensión de los trabajadores del sector formal, que hasta ahora hay varios expedientes, pero que no se han realizado efectivo los pagos, lo que complica la posición de liquidez de las empresas.

“El pasado fin de semana una corporación hotelera e icono de la industria turística tuvo que despedir a sus empleados en lo que reinicia sus actividades, porque no se pudo suspender a través del sistema que implementó el Gobierno”, criticó Leporowski.

Declaró que, con estas circunstancias, “la economía la vemos complicada y debemos ser más agresivos e ir tratando de abrir y más eficientemente”.

“El virus se va a quedar por meses, años y por mucho tiempo y va a hacer una nueva forma de vivir. Pero si no reactivamos la economía el problema no será el virus, sino las personas que se quedarán sin trabajo, igual uno no puede quedar sin trabajo como vivir enfermo y estoy de acuerdo las dos cosas son importantes y el trabajo es importante como la salud”, consideró el presidente del Cacif.

Expresó que en la actualidad el sector privado realiza una encuesta para determinar el porcentaje del desempleo y el estatus de los empleados que han sido infectados por el covid-19, para mantener un panorama claro de cuál es la situación real de la enfermedad en el país.

Procesos

Al consultarle al ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, declaró que “uno quisiera que los desembolsos se puedan realizar mañana”, pero el CHN es una entidad supervisada por la Superintendencia de Bancos y tiene sus procesos, aunque se están modificando para que todo sea más ágil y esta semana se suscribirá el convenio para trasladar la parte.

Mientras, el Ministerio de Economía (Mineco) ya solicitó las transferencias de los fondos para hacer el fondo de protección al empleo y para el Ministerio de Desarrollo (Mides) también se le estarían trasladando los recursos en esta semana.

“Se hizo una ampliación de los techos presupuestarios, hay que hacer toda la parte de distribución analítica que la tiene que firmar la Secretaria General de la Presidencia y lleva un proceso que es normal. Lo que estamos haciendo ahora es el traslado de los fondos que se van a ejecutar lo cual empezará esta semana a las entidades”, justificó González Ricci.

Añadió que los recursos del CHN se estarán entregando por segmentos “y no abrir el chorro para lo que caiga” y que la primera parte será para cubrir los créditos a los profesionales, que son los más urgentes, que se pueden desembolsar más rápido y ya hay una cartera que estará manejando el Mineco y los créditos para las mipymes hasta pro Q250 mil.

Confirmó que hay mucho interés por estos créditos y están trabajando con otros bancos del sistema para poder colocar -como una banca de segundo piso- y esos recursos espera que se agoten rápido cuando se empiece; mientras que el CHN colocará a su capacidad instalada.

“No pasan las dos primeras semanas de mayo para ejecutar full, porque se ha metido mucha atención en tecnología, transparencia y la Contraloría General de Cuentas de la Nación. No se trata de meter los Q1 mil en sobres y tirarlos, sino que todo lleva un trabajo y hay una carpintería detrás de estos programas”, precisó.

El ministro indicó que, para el Mineco, se trasladarán Q600 millones, al CHN Q1 mil millones y al Mides Q1 mil 900 millones.

Situación compleja

Luis Linares López, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes) y exministro de Trabajo, afirmó que esta situación es muy compleja, ya que se debe cumplir con los requisitos legales, y al no realizarse a lo establecido en la ley hay consecuencias.

Por eso es la necesidad de que el Estado cuente con cuadros técnicos sólidos, ya que cuando asumen nuevas autoridades hay cambio de personal y las personas que se nombran no conocen, ni cuentan con la experiencia en el sector público.

“Aquí debieran estar trabajando en marchas forzadas y en forma coordinada equipos de los ministerios, de la Contraloría y de la Procuraduría General de la Nación, para sacar y establecer los procedimientos lo más rápido posible y solidez en los criterios”, recomendó Linares López.

Dijo que ya conoce que hubo cambios en el formulario para poder aplicar en el fondo de protección del empleo, y eso significa que no hay criterios uniformes.

“Es inexcusable que hasta este momento no se hayan otorgados créditos, no se han entregado las transferencias y ya llevamos mes y medio de la paralización de actividades, de cierre de muchas empresas, trabajadores despedidos y el alivio no llega”, subrayó el analista de Asíes.

Recordó su experiencia por el paso del huracán Mitch en 1998, y se aplicaron criterios rápidos para definir los procedimientos de apoyo y respuestas, con equipos de trabajo entre los ministerios, pero en ese entonces el Gobierno llevaba tres años de funcionamiento.

Más pruebas

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), afirmó que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) se debe involucrar para el aumento en el número de pruebas rápidas con el sector privado, para ayudar a tamizar a la mayor población posible en sectores económicos que ya están operando como el agricultura, energía y bancario.

El objetivo es que estas pruebas, aporten para poder retomar las actividades productivas.

“El IGSS tendrá que involucrarse en apoyar al Gobierno en hacer pruebas rápidas a mayor volumen y tomar sectores completos de la economía y ayudar a tamizar a mayor cantidad de personas”, enfatizó Zapata.