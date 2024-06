La propuesta de ampliación presupuestaria que envió el Ministerio de Finanzas (Minfin) al Congreso de la República por Q14 mil 451 millones, empieza a ser cuestionada por los centros de investigación, cuyos especialistas han encontrado algunas inconsistencias tanto en la parte de ingresos estimados, como en la distribución de gastos.

La iniciativa de ley pretende darle viabilidad a la ejecución presupuestaria de este año, dado que se proyecta una recaudación por Q99 mil 200 millones (superior a los Q86 mil millones establecidos en el presupuesto vigente), pero que no cuentan con la aprobación del Legislativo poder disponer de ese excedente, sobre todo para el segundo semestre del año.

Dentro de los Q14 mil 451 millones indicados, se incluye una asignación extraordinaria para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) por Q1 mil 675 millones, que estarían destinados a proyectos de agua, saneamiento, drenajes, caminos rurales, educación y salud.

El Minfin explicó la semana recién pasada que se trata de ajustar el nivel de ingresos tributarios y lograr un reordenamiento del gasto en función de cuatro grandes temas que están vinculados con la agenda de gobierno del presidente Bernardo Arévalo, y que son parte de los ofrecimientos de campaña.

Primer cuestionamiento

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) emitió un comunicado en el cual exponen que es necesario ampliar el presupuesto, con el propósito de corregir el monto de los ingresos tributarios estimados, pero también hay una asignación a los Codedes que no cuenta con respaldo ni soporte técnico.

"Es muy notorio ese incremento en el aporte a los Codedes, al que no le vemos un objetivo en la iniciativa ni hay una justificación técnica y ahí está el primer problema, porque ¿de dónde salió ese monto?" Ricardo Barrientos, analista Icefi

Ricardo Barrrientos, analista del Icefi declaró que existe una subestimación en cuanto a los ingresos en un rango de Q2 mil 800 a Q3 mil millones en la solicitud de ampliación, mientras que por el lado de los egresos está un incremento extraordinario a los Codedes, que no está justificado.

A su juicio, no hay una explicación para esa cuota extraordinaria y tampoco se especifica la fuente de financiamiento, ya que al no ser ingresos del IVA Paz, tendrían que ser ingresos tributarios.

También que se propone una distribución geográfica a nivel de municipios de los destinos a estos incrementos extraordinarios, sin contar con que los Codedes tendrían una asignación de Q400 millones ordinarios, que le corresponderían por el aumento de la recaudación.

Barrientos aclaró que ya empiezan a correlacionar esa ampliación extraordinaria a los Codedes con nexos políticos partidarios, porque no hay una explicación técnica satisfactoria.

“Preocupa ese monto tan voluminoso porque además, las cifras del Sistema de Contabilidad Integrada reporta una ejecución de los Codedes de solo el 4%; entonces, “¿por qué darle un monto tan grande a unas entidades que están demostrando una ejecución tan baja?”.

Libre disponibilidad

Hugo Maúl, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) comentó sobre la viabilidad de esta ampliación presupuestaria que la meta de recaudación tributaria, como ha venido sucediendo, resultó ser mucho más baja que los resultados, por lo que hay recursos que superan la meta y al incrementarse, se trata de fondos de “libre disponibilidad”.

“Si llegamos al final del año y están esos saldos de caja, el gobierno podría dedicar esos recursos en el 2025 a lo que quisiera, sin tener que pasarlos por la distribución que la ley obliga para los ingresos ordinarios”, apuntó.

A su juicio, ahí hay un elemento en el sentido de que el gobierno busca financiar sus programas y solo es “una cuestión de tiempo” para poder utilizar esos fondos.

Señaló que uno de los problemas es que si no se utilizan así, “a esas ganancias en la recaudación se les tendría que cambiar fuente (pasarlos a ingresos corrientes) y tal vez no emitir deuda, pero entonces, los fondos quedarían sujetos a los repartos constitucionales a la Usac, el deporte, el Organismo Judicial, etc., y no quedaría mucho ingreso disponible”.

Maul expuso que además está la pura ampliación presupuestaria, pues no se pueden aumentar los gastos, si no hay un criterio de priorización y una buena planificación “y lamentablemente el problema no es el aumento, sino todo ese gasto que ya se ejecuta en muchos de estos rubros, cuya calidad no se conoce ni se sabe que atienda a una buena planificación, aunque sería injusto achacárselo a las actuales autoridades”.

Recalcó, que políticamente, es muy difícil sostener un mayor gasto “cuando el mensaje principal, que el partido gobernante ha lanzado durante este tiempo, es que hay más corrupción”, pero también hay gastos que necesitan financiarse y hay presiones para cumplir con las erogaciones.

Al preguntarle sobre el futuro de la solicitud de ampliación, aclaró que habría que estar a la expectativa sobre las alianzas en el Congreso. “Desconozco qué labores profundas se están realizando para lograr un consenso en torno a esa ampliación. Lo que hemos visto en el pasado y se mantienen esas prácticas, es que los diputados van a apoyar esto, en tanto y cuanto tengan algún beneficio para proyectos en sus distritos o algún programa que hayan prometido en campaña”.