Desde hace cinco años, el sector lechero guatemalteco no puede exportar a Honduras ¿A qué se debe?

Desde el 2018, Honduras no ha permitido las importaciones de lácteos producidos en Guatemala y a la fecha la problemática no se ha resuelto, aunque nadie admite que se trata de barreras no arancelarias.

Aunque los productores han solicitado apoyo al Ministerio de Economía (Mineco) de Guatemala para poder ingresar al país vecino, fue hasta en mayo del 2021 cuando informó que había solicitado formalmente a las autoridades sanitarias hondureñas que procedieran a certificar a las empresas guatemaltecas que en ese entonces ya habían completado los requisitos establecidos por el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) de Honduras.