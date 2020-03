El coronavirus da un primer golpe al empleo

Miles de personas fueron despedidas en una semana en Estados Unidos debido a las drásticas medidas adoptadas para luchar contra el coronavirus, un argumento que blandirá el gobierno de Donald Trump para que el Congreso apruebe un paquete de reactivación económica de 1 billón de dólares, según trascendió este jueves (19.03.2020).

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó estadísticas preocupantes sobre el mercado del empleo que detallan que los pedidos semanales de subsidios por desempleo aumentaron fuertemente (+70.000) como consecuencia del impacto económico de la pandemia, hasta las 281.000 nuevas solicitudes en datos corregidos por variaciones estacionales en la semana que terminó el 14 de marzo.

Unemployment Insurance Weekly Claims

Initial claims were 281,000 for the week ending 3/14 (+70,000).

Insured unemployment was 1,701,000 for the week ending 3/7 (+2,000).https://t.co/ys7Eg5LKAW

— US Labor Department (@USDOL) March 19, 2020