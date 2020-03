Diaco asegura que hay abastecimiento de productos para prevenir el coronavirus

Sin embargo, la entidad hizo un llamado a denunciar el sobreprecio que puedan encontrar en los productos.

En tanto algunos supermercados decidieron restringir la venta de solo tres unidades por cliente en algunos productos con el fin de que todos tengan acceso a estos.

La jefe de la Diaco Silvia Escobar expuso que se empezó con la verificación de producción, inventario, distribución y precio de 40 productos farmacéuticos según un listado que les proporcionó el Ministerio de Salud. Labor la están efectuando en conjunto con la Cámara de la Industria (CIG), la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) así como varias gremiales farmacéuticas y de productos de limpieza.

También están verificando productos de limpieza y tienen programado reunirse con los productores de alimentos. La verificación se mantendrá en las diferentes fases en que se pueda tener dentro de la emergencia por coronavirus, en la actualidad se está en una fase de prevención dijo la funcionaria.

Escobar anunció que la lista de productos y los precios sugeridos estarán disponibles al público en la página electrónica de la institución. Al respecto el vocero Carlos Vásquez explicó posteriormente que el listado de precios se está trabajando porque se pidió a los productores y gremiales datos de costos y precios y con el Ministerio de Salud se definirá un precio sugerido. Diaco brindó una recopilación preliminar.

Las acciones son parte del Acuerdo Gubernativo 5-2020 con el que el presidente Alejandro Giammattei estableció estado de Calamidad en prevención y atención por el coronavirus (covid-2019), agregó el viceministro de Economía Lisardo Bolaños.

Por la mañana del jueves 12 de marzo Prensa Libre hizo un monitoreo en varias cadenas de farmacias y en todas se informó que no hay mascarillas de ningún tipo, además la mayoría no posee jabón en gel (sin agua).

Sin embargo, la directora de la Diaco argumentó que no se detectó acaparamiento y comentó que lo que existe es un “desabastecimiento visual”, al explicar que las góndolas se ven vacías porque hay más demanda de lo normal pero que tanto los comercios y supermercados como los industriales están constantemente abasteciéndolas. Es una cuestión de logística, agregó.

Las industrias e importadores (principalmente asociados a esas dos cámaras) afirmaron que están abastecidas en su mayoría pero que el aumento de la demanda superó en algunos casos su capacidad de producción y distribución y en otros el de importación. Sin embargo, los empresarios insistieron en que garantizan el abastecimiento.

Javier Zepeda, director ejecutivo de la CIG explicó que varias industrias están ampliando sus líneas de producción para atender la demanda. Ejemplificó el caso de productores de jabón en gel que a inicios de año tenían una demanda de mil cajas de jabón semanal por parte de establecimiento y ahora ese mismo comercio les está pidiendo 22 mil cajas.

De igual forma están atendiendo la situación los importadores dijo Cristian Mayorga, directivo de la CCG.

No existe una intención de desabastecimiento, acaparamiento o especulación de precios agregó Mayorga de la Cámara de Comercio de Guatemala. Añadió que algunos inventarios se han agotado derivado al incremento de la demanda por lo que se está trabajando con los proveedores para reabastecerse y así surtir en forma adecuada al mercado.

Respecto a los supermercados, Escobar indicó que Walmart, La Torre, La Bodegona, Super Fresh y otros les reportaron que están abastecidos. En el caso de Walmart les informó que restringirán la venta de ciertos productos a solo tres unidades por cliente con la intención de que todos tengan acceso a estos bienes.

Escobar dijo también que se están aplicando los protocolos de seguridad que estableció la Red de Consumo a nivel mundial definidos para diversas situaciones en turismo, pasajes aéreos y la existencia de productos hospitalarios relacionados con la emergencia.

Además, respecto a precios dijo que han recibido 25 denuncias que están en proceso.

La directora de Diaco recomendó no comprar en establecimientos no confiables por el tema de calidad del producto o en la informalidad y redes sociales porque pueden darse ventas con sobreprecio.

