El 2021 cerrará con el mayor crecimiento económico en cuarenta años, afirma el Banco de Guatemala ¿De cuánto es?

La economía generará un total aproximado de Q665 mil 51 millones y las 17 actividades productivas consideradas tienen un desempeño positivo, según el reporte oficial.

¿Cómo cierra la economía en 2021?

En términos de crecimiento económico estamos observando los indicadores de corto plazo y estamos creciendo por arriba de lo planteado originalmente e incluso, superior a la estimación más reciente de septiembre último.

Luego de hacer un análisis exhaustivo por sectores, estamos previendo que la economía cerrará en 7.5%. El rango que estaba previsto era de 4 a 6%, con un valor central de 5%, pero entonces se está superando ese rango, con creces.

¿Qué sustenta esta cifra?

Vemos el índice mensual de la actividad económica (Imae) con cifras más recientes creciendo con mucho dinamismo y el PIB trimestral de segundo semestre creciendo al 15%, por lo que estimamos que el tercer trimestre tendrá un crecimiento sustancial, que nos lleva a realizar esta revisión a la alza del crecimiento económico para el presente ejercicio.

¿Cómo se desenvolvieron las actividades productivas?

Hay actividades que tuvieron un desempeño más dinámico y dentro de ellos están: explotación de minas y canteras que muestra una recuperación a 10.7%; industria manufacturera, 7.3% que es muy dinámico; construcción, 9.4%; comercio, 9.3% y transporte, 11.6%.

Actividades de alojamiento y restaurantes, que si bien la mayor parte es derivada del consumo y turismo interno, muestra un crecimiento de 20.4%, luego de haber tenido una caída de -24% en el 2020; actividades relacionadas con la salud, 17.8%; y en otras actividades de servicios, también se percibió un mayor dinamismo.

¿Por qué es inusual este crecimiento del PIB en 2021?

Este crecimiento no se veía en los últimos 40 años y el año en que se superó el 7% fue después del terremoto de 1976, que era lógico, por todo el tema de la reconstrucción. Por supuesto, hay un efecto que se deriva de la caída del -1.5% en 2020 que, por cierto, fuimos el segundo país en Latinoamérica que tuvo el menor impacto económico. Aún eliminando ese efecto que se puede denominar “rebote” y que se está observando en la economía mundial, el aumento es bastante fuerte.

A su entender, ¿qué está detrás de este indicador?

Definitivamente, no solo es la respuesta de política económica, sino también de una política fiscal anticíclica. Recordemos el año pasado con un déficit fiscal de 4.8% y en este año arriba de 3%, pero ya el ejecutado será menor.

Y la política monetaria reaccionó muy rápidamente el año pasado con una baja de cien puntos en la tasa de interés líder, habilitando ventanillas de liquidez. Eso permitió que el sistema financiero no se viera impactado.

Este año, la política monetaria ha continuado con una postura técnica y no se ha modificado la tasa líder; el Banguat tampoco ha recomendado ninguna modificación en la misma hasta el momento, dado que la inflación esta baja (en 2.89% a noviembre) y estamos previendo que se sitúe en 3.25% al finalizar el año.

¿Qué significa ese 3.25% de inflación?

Está por debajo del valor central en la meta establecida por la JM y eso positivo para la economía, porque un crecimiento económico alto y una inflación baja, es lo óptimo para una economía avanzada y en desarrollo.

¿Qué más pudo haber influenciado en ese crecimiento?

Además de la respuesta de política económica, también incidió la respuesta del empresariado guatemalteco que se adaptó muy bien, ya que es dinámico y flexible, así que reaccionó a las nuevas exigencias del mercado.

También me refiero al guatemalteco que no dejó de trabajar y a todo el sector informal, que siguió en actividad. Obviamente, hay necesidades y también un mini sector empresarial con una capacidad no tan grande.

Entonces hay una combinación de política por parte de parte del Gobierno, del banco central y de la JM como entidad autónoma y la respuesta del sector privado en cuanto a ser flexibles y muy adaptativos a las nuevas exigencias. En todo esto, las rupturas de las cadenas globales están favoreciendo a los mercados más cercanos a Estados Unidos y eso, probablemente también ha influido.

¿Qué me dice del factor externo?

Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala y estamos hablando de que cerca del 35% de las exportaciones se van a ese mercado, mientras el 45% de las importaciones vienen de ese país.

En los últimos años se han venido diversificando los mercados y los productos, pero aun así, EE. UU., sigue siendo el mercado más importante.

Con todos los estímulos fiscales que se dieron en ese país, tanto al empleo como al desempleo, se vieron beneficiadas personas con origen latinoamericano, no solo de Guatemala, que permitió mantener los ingresos y hasta superarlos. Esto a su vez, permitió el envío de más remesas familiares.

En síntesis, el crecimiento económico formó una V

Efectivamente, la recuperación fue en forma de V, pero una más que plena, pues supera el crecimiento del 2019. Incluso, se supera el crecimiento reciente más alto de 6.3% en el 2007.