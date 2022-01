El gobierno inicia el año con Q12 mil millones disponibles. ¿De dónde salió ese dinero?

Alta recaudación, pero insuficiente ejecución

González Ricci declaró que en el saldo de caja de Q12 mil millones, se incluyen Q5 mil millones que no fueron gastados en el 2021, así como Q7 mil millones derivados del “exceso de recaudación tributaria” del año pasado, fondos que no se podían utilizar, si no se ampliaba el techo del presupuesto.

La cobranza de impuestos cerró en Q78 mil 47 millones, lo que implica más de Q14 mil millones sobre la meta establecida de Q64 mil 27 millones. Lo que se debió a la reactivación económica y a las medidas de control de la administración tributaria, por lo que la carga tributaria se situó en 11.7%, según el documento oficial.

“El saldo de caja es la recaudación adicional que se tuvo en el 2021, que no se pudo utilizar, ya que se tenía que ampliar el presupuesto por el lado de ingresos. Ese dinero lo vamos a utilizar para empezar a ejecutar desde el principio”, afirmó el funcionario.

Recordó que normalmente, la disponibilidad de recursos al inicio de cada año sale de la colocación de bonos del Tesoro.

Sobre la ejecución presupuestaria, informó que el gasto público cerró en 86.5% del presupuesto vigente y legal de Q107 mil 521 millones del 2021, que fue el mismo del 2020. Aunque González Ricci aclaró que si se toma en cuenta el presupuesto operativo de Q94 mil 354 millones, la ejecución alcanzó 98.36%.

En ese presupuesto operativo, se descontaron Q13 mil millones del 2020 que fueron aprobados para diferentes programas de atención social por la pandemia.

El Ministerio de Educación (Mineduc) -con base en el presupuesto legal- tuvo una ejecución de Q17 mil 998 millones (96.1%), y es el más grande, seguido del de Salud con Q13 mil 245 millones (85.8%); Comunicaciones, Q7 mil 96 millones (90.5%) y Gobernación, Q6 mil 56 millones (94.1%).

Aclaró que de los fondos de emergencia por covid-19 por Q1 mil 800 millones, se gastaron Q1 mil 38 millones, mientras que a la compra de vacunas se asignaron Q1 mil 500 millones y se gastaron Q1 mil 98 millones, por lo que el sobrante se trasladó al fondo común, como dinero contingente ante readecuaciones para la cartera salubrista en este 2022 para enfrentar la crisis sanitaria.

Otras cifras

Los funcionarios también afirmaron que el déficit fiscal cerró en el equivalente a 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB), menor al 4.9% del 2020, cuando creció por el aumento de la deuda pública. Mientras que la deuda respecto al PIB cerró en 30.8%, menor al 31.6% del 2020, pero mayor al 26.5% del 2019.

“Con estos indicadores vamos a pedir a las agencias internacionales de riesgo país que mejoren las notas a Guatemala para 2022”, apuntó González Ricci.

Mientras que Recinos informó que, en 2021, el ingreso de divisas por remesas familiares alcanzó los US$15 mil 295 millones (unos Q117 mil 771 millones), lo que representó una tasa de crecimiento del 34% respecto al 2020.

Solo en diciembre el ingreso fue de US$1 mil 512 millones y fue el más alto del año, lo que está asociado a la recuperación de la economía de los Estados Unidos, al empleo latino o hispano, así como los diferentes programas de estímulo que se otorgaron en ese país por la pandemia.

Para 2022 se proyectan ingresos de US$16 mil 742 millones por este rubro, para una tasa de crecimiento del 11%.

Primeras críticas

Pese a lo anterior, el consultor fiscal, Juan Carlos Paredes, declaró que, en un año de pandemia, el Ministerio de Finanzas recibió apoyo de recursos sin mayores presiones, por los requerimientos para combatir el covid-19.

“Finanzas tuvo la oportunidad de administrar recursos extraordinarios de manera muy cómoda a través de endeudamiento, pues la previsión de crecimiento de la economía de más del 4% en el 2020, terminó con un indicador de -1.5. No obstante, el Ejecutivo y Finanzas tuvieron todo el apoyo del Congreso con la aprobación de ampliaciones presupuestarias, incluso en el 2021”, dijo.

No obstante, calificó de positivo el aumento de la recaudación y el saldo de caja mencionado, para comenzar el 2022.