Lo que podría ser una de las modificaciones más al presupuesto de ingresos y egresos aprobado para un año, luego de la emergencia sanitaria del 2020, las autoridades de la cartera del Tesoro justificaron los principales rubros a los que destinarían Q14 mil 451 millones, cuya aprobación solicitó al Organismo Legislativo.

En caso de que así sea, el monto del gasto público para este ejercicio fiscal alcanzaría los Q131 mil 318 millones. “Como ustedes saben, quedó vigente el presupuesto del año pasado, el que tenía un nivel de recaudación de Q86 mil millones, completamente desajustado con las estimaciones actuales”, argumentó el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos Zeissig, al indicar que la cobranza de impuestos en el año alcanzará unos Q99 mil 200 millones.

Por lo tanto, la ampliación solicitada se financiará con los ingresos tributarios adicionales de Q13 mil 436 millones y un saldo de caja de Q1 mil 15 millones, por lo que al ajustar el nivel de ingresos tributarios, también se está “reordenando” el gasto en función de cuatro grandes temas vinculados a la agenda del gobierno

Hacia donde van

Para la parte denominada “Fomento a la inversión y empleo” el Minfin destina Q5 mil 410.9 millones, que equivale al 38% del requerimiento, la mayor parte de los cuales se asignan a las Municipalidades y los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).

Por ejemplo, se incrementan los recursos del “situado constitucional” en Q1 mil 676.6 millones para las Municipalidades y en Q1 mil 675 millones para los Codedes, supuestamente para proyectos de agua, saneamiento, drenajes, caminos rurales, educación y salud.

"Todos los años, como consecuencia simple del proceso inflacionario, el valor presupuestario se incrementa, además de que todos los años, los destinos para los recursos públicos cambian" Abelardo Medina Bermejo, Icefi

En ese mismo eje, se aumentan Q950.3 millones al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), para el fortalecimiento de las carreteras, mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica, así como las primeras asignaciones para la “recuperación” de la infraestructura del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA).

Otros Q500 millones van para el denominado Fondo para la Primera Vivienda, que será administrado por el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), para financiar a familias que carecen de una vivienda; aparte de Q250 millones para la preinversión de proyectos de inversión pública, sobre todo para la construcción de la línea del metro del Sistema de Transporte Masivo Urbano que recorrerá de Míxco hacia el Obelisco, así como infraestructura hospitalaria, educativa, cultural, caminos rurales y carreteras entre otros.

El 32% de la ampliación, estará destinado al “Fomento al bienestar social” por Q4 mil 627.7 millones, de los cuales Q1 mil 841 millones van al Ministerio de Salud y Q1 mil 364 millones, al de Educación.

Para la cartera de Salud, los recursos se destinarán al cumplimiento de la Ley para la atención integral del Cáncer, la compra de productos farmacéuticos, equipo médico, insumos y el Programa de Salud Escolar. En tanto que los fondos para Educación se dirigirán al remozamiento de unas 5 mil 900 escuelas, aparte de garantizar una mejor cobertura y calidad educativa.

Para Seguridad y Protección Social, unos Q1 mil 110 millones se desglosan en el Programa de Aporte Económico al Adulto Mayor, Q320 millones; aumento de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado, Q300 millones; y Q490 millones para la Ley Temporal de Desarrollo Integral.

En cuanto al “Fortalecimiento de la seguridad, defensa y justicia”, se perfila una asignación de Q4 mil 567.5 millones, que representa el 31% del total de la ampliación, incluidos Q3 mil 501 millones para el Ministerio Público, Organismo Judicial y Corte de Constitucionalidad.

En el planteamiento oficial también se colocan Q2 mil 481 millones; para el pago del servicio de la deuda, Q2 mil 112 millones; para los ministerios de Cultura y Deportes, Q136 millones; Relaciones Exteriores, Q131 millones; y Secretarías y otras dependencias, Q101 millones.

El viceministro de Finanzas, Walter Figueroa, comentó que una vez se apruebe la solicitud y que esta se convierta en ley, cada entidad deberá desagregar su presupuesto analítico -diferentes grupos de gastos-.

Primeras críticas

Abelardo Medina, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) expuso que, en términos generales, lo que la "ampliación presupuestaria" pretende realizar es un ordenamiento de las finanzas públicas, dado que la no vigencia de un nuevo presupuesto como las prácticas presupuestarias del Gobierno anterior colocaron a las finanzas públicas en un entorno por debajo de la trayectoria considerada normal para el país.

“En general, como se recuerda, todos los años, como consecuencia simple del proceso inflacionario, el valor presupuestario se incrementa, además de que todos los años, los destinos para los recursos públicos cambian (aunque hay programas que se mantienen relativamente estables); de esa cuenta, el simple hecho de que no se haya aprobado un presupuesto para este año ocasiona que sobre el dinero, por la subestimación permanente de las metas de la SAT (produciendo a que en apariencia, tanto la SAT tenga resultados extraordinarios, como que aparentemente sobre el dinero).

Además, algunos de los programas que están en el presupuesto (por ejemplo el financiamiento para las elecciones) ya no necesiten recursos y existen otros, como los aumentos salariales de los policías, cumplimiento de pactos colectivos, pago de la deuda, entre otros, que no tienen suficiente financiamiento”.

A su juicio, el problema real de las autoridades actuales de finanzas es no que saben comunicar que persiguen un reacondicionamiento de las finanzas públicas a las disponibilidades reales de efectivo y a las necesidades reales. “Ello ha permitido que los políticos de oposición encuentren el camino para criticar la propuesta y tratar de influenciar para que no se apruebe, lo que complicaría más la acción del actual gobierno”.

En tanto, Érick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), consideró que los recursos solicitados se destinan a una amplia lista de entidades que no corresponden a las prioridades anunciadas como salud, educación, seguridad e infraestructura.

"Los recursos solicitados se destinan a una amplia lista de entidades que no corresponden a las prioridades anunciadas como salud, educación, seguridad e infraestructura" Érick Coyoy, analista Asíes

“En el caso de salud no hay un aumento real de recursos porque la mayor parte de la ampliación es para el nuevo hospital de atención del cáncer, por lo que el ministerio tendrá que atender las carencias con casi los mismos recursos”.

Por otro lado, comentó que en el caso de infraestructura el mayor aumento es para los Codedes, pero no queda claro cómo se mejorará la capacidad de ejecución de estos, porque en años anteriores han recibido recursos extras que no han podido ejecutar y “también es indispensable asegurar la transparencia para que realmente haya obras y no sólo pago a contratistas. Se necesitan normas específicas para este caso”.

Y consideró importante que se informe sobre los resultados estratégicos del presupuesto para este año, incluyendo la ampliación que se apruebe, porque así lo ordena la Ley Orgánica del Presupuesto.

¿Cómo quedan los indicadores?

Entre algunos indicadores presentados sobre la ampliación, se dio a conocer que de los Q14 mil 451 millones, el 65.4% (Q9 mil 448 millones) tendrá “libre disponibilidad” y el 34% (unos Q5 mil millones) una “ampliación rígida” porque ya tienen un destino especifico por ley constitucional, así como la distribución los ingresos tributarios.

Las autoridades consideran que la ampliación incrementará en 24.6% el presupuesto de inversión pública, ya que pasaría de Q20 mil 316 millones a Q25 mil 331 millones, si es avalado por el Legislativo. Además, que la carga tributaria alcanzaría 11.4%, un gasto total del 14.5% respecto al producto interno bruto (PIB), un déficit fiscal del 2.4% y un saldo de la deuda pública de 26%.

“Depende del Congreso y nosotros somos muy respetuosos de ese organismo de Estado, la deliberación, la comprensión y obviamente, la aprobación o no de la iniciativa que hemos presentado. Siempre habrá planes “B”, pero en este momento nos quisiéramos enfocar en la reflexión social”, comentó el ministro Menkos Zeissig, al consultarle sobre sus expectativas de aprobación en el parlamento.