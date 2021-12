El subsidio al gas propano cumple 15 días, entre la resistencia de compradores a brindar su número de DPI

Pero cuando sí funciona, solo se agrega el Número de Identificación Tributaria o el del Documento Personal de Identificación (DPI) y les aparecen los datos de la persona, comenta.

Marvin Samayoa, encargado de otro negocio en la capital, dijo que no ha tenido problemas, aunque algunas personas tienen desconfianza de brindar sus datos para la factura; pero se les explica que es necesario para aplicar el descuento y acceden.

La vendedora Idalma Fernández coincidió con lo anterior, y argumentó que muchas personas y en especial las amas de casa, no tienen NIT y son las que regularmente hacen el pedido del gas. En otro expendio, José comentó que ha sido fácil el proceso y como el resto de entrevistados, dijo muchos compradores, inicialmente preguntan si les van a hacer el descuento.

Por su parte, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) informó que no ha recibido quejas y solo encontró denuncias ciudadanas en redes sociales sobre varios expendios que no quieren dar el subsidio en alguna zona de la capital (como en la zona 18) o en la provincia (como en Chimaltenango). “Pero no se han logrado comprobar porque las personas no dan la ubicación exacta de los expendios”, explicó el vocero de la entidad Carlos Vásquez.

Distribuidores informales

Luis Ayala, viceministro encargado del área de minería e hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas (MEM) comentó que recibieron información de expendios, principalmente en la provincia, respecto a la resistencia de las personas a brindar sus datos, a pesar de que estos se requieren para poder extender la factura y que el envasador pueda aplicar el subsidio al expendio y este a su vez, al consumidor final.

Lea también: Por qué es insuficiente la recuperación del ingreso en los hogares tras el confinamiento (y qué hacer para revertir la tendencia)

Además, se han localizado ventas de propano sin licencia del MEM, a lo que el funcionario indicó que muchos negocios tienen NIT para facturar y han obtenido la licencia para operar en una ubicación específica. Pero luego se trasladan, por la competencia o porque los están extorsionando.

El viceministro agregó que la Diaco les informó que al tercer día de aplicarse el beneficio ya se había agotado el inventario anterior al 1 de diciembre. El subsidio gubernamental tiene un monto de Q150 millones, que se distribuirán de diciembre de 2021 a febrero del 2022.

Le puede interesar: Los seis factores que inciden en el consumo inusual de los guatemaltecos durante diciembre