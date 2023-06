El tipo de cambio sigue levemente alto, por lo que se activó el mecanismo temporal de dotación de divisas a la banca

El mecanismo temporal para proveer dólares de los Estados Unidos de América a las entidades bancarias fue autorizado por la Junta Monetaria (JM) y habilitado desde diciembre del 2022 y ha recibido solicitudes por US$397.1 millones.

En el desglose dado a conocer por las autoridades del Banco de Guatemala (Banguat), indican que en 2022 se realizaron operaciones por US$301.7 millones, y quedaron disponibles US$198.3 millones del monto autorizado de US$500 millones, mientras que en el 2023 se han utilizado U$95.4 millones.

Comportamiento del dólar

Álvaro González Ricci, presidente de la JM y del Banguat, brindo una conferencia de prensa el pasado lunes 12 de junio en el Palacio Nacional de la Cultura, en la cual se refirió al comportamiento del tipo de cambio, que para este martes se ubicó en Q7.83 por US$1.

Al respecto subrayó que la divisa estadounidense ha tenido una ligera apreciación en Q7.83 (como referencia oficial) lo que se ve como normal, y reiteró que la banca central no interviene en la tendencia del tipo de cambio, sino que modera la volatilidad, que puede tener su origen en diferentes motivos.

Citó como ejemplo, que algún banco tenga que pagar alguna línea de crédito muy fuerte o que una o dos entidades bancarias, que manejan el mayor flujo de remesas familiares, estén utilizando los dólares que reciben y no salen al mercado, por lo que se genera “un poco de escasez y sube el tipo de cambio”.

Recalcó que el precio de la divisa no está fuera de lo normal, pues “el tipo de cambio en los últimos años no se ha movido de más/menos 1.5%, así que un nivel promedio de Q7.83 no debe causar ninguna alarma”.

Participaciones

González Ricci también comentó sobre la participación de la banca central en el mercado cambiario, ya que este año hubo cambios a la Política Monetaria, por lo que ahora, se pueden realizar hasta cinco subastas de US$20 millones en un día.

Es decir que el Banguat puede participar en la compra o venta de dólares hasta por US$100 millones diarios, mientras que antes de esta disposición, el máximo era de 5 subastas de Q10 millones, para un total de US$50 millones.

Sobre la reducción de las participaciones en el mercado cambiario, apuntó que se debe a que el tipo de cambio ha sido más estable y ha habido un menor requerimiento de los bancos.

En todo caso, insistió que el mercado en Guatemala es muy limitado y pequeño, así que si por ejemplo, algún banco requiere US$100 millones, eso empieza a generar cierta escasez y el tipo de cambio sube.

Sobre la ventanilla para negociar reportos en dólares, se le disminuyó la tasa de interés con el objeto de que, si alguna entidad requiere dólares, no tenga que salir al sistema a subir el tipo de cambio, sino acercarse a la banca central a reportar sus propios títulos.

Tendencia

Aunque es difícil de proyectar, el presidente de la banca central, también se refirió a la tendencia para el segundo semestre del año, y afirmó que el precio del dólar se mantendrá estable.

La tasa promedio oficial es de Q7.78 a Q7.80, pero el presidente de la banca central aclaró que una cosa es el tipo de cambio de referencia que proporciona el Banguat y aparte es el valor en ventanilla, el que puede variar entre 10 a 12 puntos hacia arriba o abajo, “aunque depende de la entidad bancaria, los montos de las operaciones, que la persona sea cliente de la entidad, etc.”