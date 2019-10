Elon Musk, cofundador de Tesla, compra un millón de árboles

En esta ocasión, el multimillonario Elon Musk decidió hacer una compra que no es tan lujosa pero que sí es poco común.

El cofundador de Paypal y Tesla decidió unirse a una iniciativa lanzada por un pequeño grupo de youtubers de alto perfil que crearon la fundación Arbor Day que busca plantar 20 millones de árboles en todos lo continentes, a excepción de la Antártida.

Para ello, están recaudando US$20 millones para finales de 2019 y así lograr plantar los árboles desde ahora hasta finales del año 2020.

Hasta el momento, los youtubers han logrado recaudar US$ 7.9 millones para plantar la misma cantidad de árboles.

Pero, ¿de dónde vino esta “alocada” idea?

Además de ser una acción más amplia para mitigar los efectos del cambio climático y reducir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, Jimmy Donaldson -la mente maestra de esta iniciativa-, se inspiró en un estudio que hicieron varios investigadores que decía que se necesitaba un esfuerzo de reforestación global para concentrarel 25% del CO2 que existe en la atmósfera.

Los investigadores recomendaban reforestar 1.700 millones de hectáreas de tierra que actualmente no se utiliza, sin invadir la tierra para ganado y cultivo.

Donaldson, quien es conocido en las redes sociales como MrBeast, utiliza su cuenta y a sus millones de seguidores para cubrir actos de filantropía. Plantar 20 millones de árboles es uno de estos actos.

Sin duda, MrBeast llamó la atención de quienes tienen la intención y el dinero de apoyar estas causas. Tal es el caso de Musk, que no dudó en pagar US$1 millón para la misma cantidad de árboles.

Hasta este 30 de octubre a las 15 horas, Musk era el donante de más alto perfil, pero el CEO de Shopify (empresa de comercio en línea radicada en Ottawa, Canadá), Tobi Lutcke, reclamó su trono y decidió donar un dolar más que Musk.

The CEO of Shopify has claimed his throne! @tobi Thank you so much! ❤️ pic.twitter.com/nZ54uTvb4e

— MrBeast (@MrBeastYT) October 30, 2019