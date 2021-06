Elon Musk: qué decía el meme que publicó y provocó un derrumbe de la criptomoneda

Elon Musk ha vuelto a utilizar su cuenta en la red social Twitter para reaccionar de forma, aparentemente, negativa sobre el bitcoin.

El precio de la criptomoneda ha registrado una caída durante este viernes, tras descender más del 7%. Esto sucedió después de una publicación hecha por el conocido dueño de Tesla.

En el tuit, Musk incluyó un “meme” en el que una pareja discute sobre el fin de su relación. Además, etiquetó a la empresa junto a la imagen de un corazón roto.

Aunque Elon Musk no ha brindado más declaraciones sobre lo que puede significar el tuit, la publicación sugiere un tipo de ruptura entre la criptomoneda y el magnate.

Esta suposición se acrecienta con otra interacción en Twitter de Musk y la cuenta de Coinbase, una plataforma de compra-venta de criptomonedas. La cuenta de la compañía publicó una imagen de dogecoin, una criptodivisa rival de bitcoin, a lo que Musk respondió: “bien”.

just gonna leave this right here … pic.twitter.com/k1lUf0HnLR

— Coinbase (@coinbase) June 3, 2021