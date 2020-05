Empiezan a reportar aumento de precios luego de alta afluencia en tiendas de barrio

En las tiendas de barrio empiezan a escasear productos de primera necesidad y vecinos reportan alzas. (Foto, Prensa Libre: Érick Ávila).

La alta demanda de productos básicos se deriva de las nuevas restricciones a la locomoción y operación de comercios emitidas por el Gobierno.

Se estableció el cierre de mercados y supermercados del viernes 15 al domingo 17 de mayo, y solo permiten operar tiendas de barrio y abarroterías los tres días, pero en el horario de 8 a 11 de la mañana.

Sin embargo, este sábado se reporta que se agotaron varios productos en algunas áreas del municipio de Mixco, donde vecinos informaron esa situación en varias tiendas, además de que se ha incrementado el costo de insumos como huevos, carnes, y frijol.

Blanca Samayoa, vecina de ese municipio, mencionó que están las restricciones para evitar contagios son positivas, pero que se debió haber informado con anticipación. “Esto no fue dicho antes, las tiendas y bastantes abarroterías ya no están abastecidas de producto”, aseguró.

Agregó que vieron incremento de precios de huevos, frijol, carne, pollo, y las verduras en algunos de esos establecimientos.

Salguero dijo que les afecta mucho el aumento de precios ya que lleva dos meses sin empleo, y las cosas están empeorando. “Nadie se preocupa por lo que trabajamos, los perdimos nuestros empleos, y la gente se aprovecha de esa necesidad por la situación que estamos viviendo”, expresó.

Sofía, una de las personas encargadas en la tienda Esmeralda en Mixco, respondió que ya se le agotaron en los dos días de alta demanda productos como azúcar, harina de maíz, aceite, frijol, arroz, huevos, galletas, papel higiénico y leche.

“Eso nos afecta porque no tenemos productos que vender, no estábamos preparados, ya que no tenemos tanto producto para la demanda que hubo estos dos días, y no sabemos cuándo vamos a ser abastecidos”, agregó.

Asimismo, Odilia Gregorio, ama de casa, dijo que no encontró tomate ni harina de maíz que deseaba adquirir para hacer sus tortillas en casa, porque las pocas tortillerías que abrieron las están cerrando temprano.

Respecto a los precios, mencionó que a la libra de harina de maíz le duplicaron el precio, pues en ciertas tiendas la ofrecen a Q10 cuando el precio regular es de Q4.50. “Afecta al hogar porque a veces uno va con lo de diario y estar pagando más caro no alcanza”, expresó.

En tanto, la vecina Aura Leticia Espoc dijo que lo que ya no encontró fueron verduras. “Es necesario que surtan, porque ya no hay muchos productos”, se quejó. Tampoco encontró jabón.

“Salí temprano a comprar, como que ya reaccionaron las personas porque ya hay más distanciamiento y espacio para comprar para no perjudicar a las demás personas”, mencionó esta ama de casa al referirse a la afluencia de compradores este sábado.

Comportamiento variado

En otros lugares el comportamiento en compras y abastecimiento ha sido variado.

En Huehuetenango, por ejemplo, las tiendas de barrio tuvieron menos afluencia de compradores que el viernes, y comerciantes aseguran que hay suficiente producto para abastecimiento principalmente de alimentos.

El comerciante Mateo Diego habilitó servicio a domicilio para entregar verduras. Él se promociona en redes sociales y afirma que los precios se mantienen, aunque algunos productos se encuentran con alza, como el caso de la papa, que se cotiza en Q3.50, precisó.

El cartón de 30 unidades de huevo subió de Q28 a Q35 en algunos lugares, e incluso llega a los Q40.

En San Antonio Huista, el alcalde Lindyn Morales dijo que no cerrará el mercado local para no afectar a los comerciantes. “No podemos ser drásticos porque la gente va a perder su producto”, dijo.

Multas de Q1 mil hasta Q211 mil

Entre el viernes y el sábado no se han recibido quejas al centro de llamadas 1544 de la Dirección de Atención al Consumidor (Diaco), indicó la jefa de esa institución, Silvia Escobar.

Sin embargo, han recibido quejas por medio de las redes sociales acerca de desabastecimiento y aumento de precios. La directora de la Diaco dijo que es necesario que no generalicen y no se indique en las quejas que “todas las tiendas de tal zona”, sino que brinden ubicaciones exactas para poder llegar a hacer la verificación.

Las quejas más recurrentes son aumentos de precios, según comentó. Ejemplificó que el precio de referencia del huevo mediano es de entre Q30 y Q32 en tiendas de barrio, pero algunos lo están ofreciendo a entre Q35 y Q40, aspecto que está prohibido, advirtió la funcionaria.

La Diaco efectuará verificaciones este domingo.

Escobar explicó que la institución divulga precios de referencia, además de que es necesario que las tiendas y abarroterías exhiban los precios y no los varíe a la hora de cobrar. De no hacerlo pueden tener multa de Q211 mil, añadió.

Cuando es primera denuncia se verifica, se emite un acta y se les emite un apercibimiento. Si hay reincidencia, en una segunda denuncia aparte de emitir un acta los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) proceden a trasladar a las personas de la tienda. En este caso, se lleva a los propietarios al juzgado de paz de turno por presunta especulación, dijo la directora de la Diaco. Aquí las sanciones varían, pueden ser 1 a 5 años de prisión, y multas desde Q1 mil hasta Q100 mil.