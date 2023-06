Empresarios guatemaltecos se reúnen con senadores y congresistas de EE. UU., en busca de varios resultados

El encuentro se efectuó en la sede del Capitolio y “dentro de los temas tratados se encuentran: opciones para generar oportunidades económicas y reducir la migración irregular hacia Estados Unidos, por medio de la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) de Estados Unidos hacia Guatemala, utilizando estrategias como nearshoring y friendshoring”, indicó la CIG.

Luis Alfonso Bosch, presidente de dicha cámara expresó “sabemos que la industrialización es clave para crear prosperidad en Guatemala. Esto generará oportunidades económicas para los guatemaltecos y contribuirá a mitigar la migración ilegal hacia Estados Unidos. Estamos aquí para explorar las oportunidades que tenemos para que nuestros países crezcan juntos”.

Entre las principales conclusiones, el directivo menciona que se logró identificar “que coincidimos con los congresistas y senadores republicanos y demócratas en el potencial que posee Guatemala, y cómo a través de la atracción de inversión, se pueden generar empleos para reducir la migración irregular”.

Además, como empresarios guatemaltecos, reconocen la importancia de generar empleos para que todos los jóvenes se incorporan a la fuerza laboral, por lo que el sector privado es el mejor aliado de Estados Unidos para lograr este objetivo, se agregó.



Además, se hizo un llamado para que, a través del nearshoring y el friendshoring, con las inversiones que Estados Unidos ya tiene alrededor del mundo, otros países giren su mirada hacia Guatemala y así atraer inversión al país y generar más empleos.

Ignacio Lejárraga, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), también viajó a la capital estadounidense y en declaraciones a Prensa Libre coincidió en que el país tiene condiciones muy buenas y puede funcionar para el Nearshoring, por lo que se deben incentivar las inversiones de empresas de Estados Unidos hacia Guatemala.

“Se habló acerca de incentivar las iniciativas, con las que el sector está comprometido y que son parte del programa “Guatemala no se detiene” que cuenta con 5 ejes: infraestructura, turismo, incentivo para la atracción de inversiones, capital humano y certeza jurídica”, dijo.

Los empresarios también escucharon la postura de 12 congresistas y senadores estadounidenses que hicieron ver que es importantísimo que estas inversiones lleguen a Guatemala y tratar de reducir la migración ilegal de guatemaltecos hacia ese país.

Agregó que los políticos no pusieron condiciones para el país, escucharon las ideas de los empresarios e indicaron que ya tienen algunas iniciativas que van encaminadas hacia los temas mencionados, pero ellos las estudiarán.

Aparte de Cacif y de CIG, también participaron representantes de la Cámara del Agro de Guatemala; la Asociación de Azucareros de Guatemala: la Asociación Guatemalteca de Exportadores; el Consejo de la Construcción Sostenible de los Estados Unidos (U. S. Green Building Council); el Movimiento Cívico Nacional de Guatemala, así como diversas empresas y medios de comunicación, informó la CIG.

Al encuentro asistieron 10 congresistas y 3 senadores estadounidenses, republicanos y demócratas, como los senadores Bill Cassidy (Louisiana), Mike Lee (Utah) y James Lankford (Oklahoma); y los congresistas Tim Burchett (Tenessee), Tracey Mann (Kansas), Lou Correa (California), Henry Cuellar (Texas), John Moolenaar (Michigan), Tony Gonzales (Texas), Gary Palmer (Alabama), Vicente Gonzales (Texas), Robert Aderholt (Alabama) y Ken Buck (Colorado).

El senador Cassidy divulgó en sus redes sociales que fue positivo hablar con el sector privado de Guatemala sobre la Ley de las Américas en el Foro GROW FORUM 2023. “Nuestro plan proporciona las herramientas para traer de vuelta la fabricación a nuestras costas, seguir siendo competitivos con el Partido Comunista Chino y mejorar el comercio en el Hemisferio Occidental”.

Great to speak with the Guatemala private sector about the Americas Act at the 2023 GROW Forum. Our plan provides the tools to bring manufacturing back to our shores, stay competitive with the Chinese Communist Party, and improve trade in the Western Hemisphere. pic.twitter.com/Tc3yHGU5QO

— U.S. Senator Bill Cassidy, M.D. (@SenBillCassidy) June 7, 2023