Empresas de tecnología avanzan por sus propios medios, pues no se ha licitado la frecuencia para la red 4G

El funcionario explicó que en esa banda hay 21 usuarios, que están de acuerdo con la reubicación en las bandas de frecuencias donde puedan explotar el servicio como en las de 500, 600 y 700 MHz. La idea es dejar el espacio libre para que esa parte se pueda subastar, pero empresas que no son usuarias han interpuesto acciones legales.

Al consultarle cuáles bandas de frecuencia se pueden usar para las tecnologías 4G y 5G, el funcionario explicó que para la 4G, hace alrededor de dos años se comenzó con la AWS, que incluye las frecuencias 1,710 a la 1,755 y de la 2110 a la 2155.

Sin embargo, expuso que la tecnología va cambiando y Guatemala tiene un rezago digital, pues “se dice que en el país hay 4G porque existen varias bandas de frecuencia que se pueden ir utilizando; pero posteriormente se observó que se podía aprovechar la de 700 MHz porque tiene mayor cobertura”.

El reordenamiento en esa banda es para trasladar a los usufructuarios que no pueden explotar el servicio, porque hay una recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), identificada como 1603-1, sobre que se pueden subastar las bandas de frecuencia de forma total o también de forma parcial, siempre y cuando los usufructuarios que ya estén en ella, sí puedan explotar el servicio, según la Tabla Nacional de Distribución de Frecuencias.

Por su cuenta

Empresas de telefonía y comunicaciones ya han anunciado la implementación de la tecnología 5G en el país, como lo dio a conocer la compañía Tigo esta semana, indicando que efectúan una inversión constante en infraestructura, que le permite la expansión de esta tecnología a otras áreas del país.

“Los próximos proyectos en los que Tigo está trabajando, permitirán estar cada vez más cerca de los guatemaltecos para que puedan tener acceso a una mejor conectividad, alta velocidad y la experiencia única del 5G”, agregó.

La expansión será paulatina, iniciando en tres centros de experiencia en la ciudad capital, un espacio interactivo que cuenta con sección de navegación con smartphones, estaciones de video juegos, simuladores de realidad virtual y realidad aumentada. La segunda fase empezará también en julio y consiste en que los usuarios con smartphones que ya cuenten con la tecnología 5G, podrán conectarse de forma automática. Y los que deseen adquirir un smartphone 5G lo podrán hacer en tiendas de esta compañía o en línea.

“No necesitan autorización”

Consultado al respecto y si esta compañía tenía que pasar antes por una subasta de frecuencias, el Superintendente indicó que esta firma tiene varias frecuencias disponibles, que puede usar con ese fin, lo cual se hace por medio de la inversión en equipo y tecnología modernos, así que no se le han asignado nuevas frecuencias.

Al referirse a la 4G y 5G, amplió que una tecnología no es vinculante con la otra y que, por ejemplo, la 5G se puede aprovechar sin que se posea una frecuencia en la banda que se ha identificado específicamente para ello. Sino que, con inversión, se puede explotar de manera eficiente toda la capacidad que permita la frecuencia que ya tienen.

“Además, ese tipo de inversiones no puede prohibirse, siempre y cuando estén vigentes los títulos de las frecuencias que se vayan a usar. Las diferentes empresas pueden invertir para poder hacerlo y nosotros solo damos la oportunidad de que con el título de usufructo, puedan explotar el servicio. No lo podemos limitar.

Lo que estamos haciendo con las diferentes bandas de frecuencia, garantizando los estándares internacionales, es que realmente haya una sana competencia y que se puedan explotar los servicios para beneficio de la población y así, reducir la brecha digital para que el país salga de ese rezago que tenemos de más de 10 años”, añadió el funcionario.

A su juicio, no se ha podido avanzar “porque estamos nosotros viendo la cuatro G, cuando realmente las 5 G es la que ya van con los equipos y a través de la explotación del espectro y sus títulos de usufructo, sí lo puedan hacer, porque somos totalmente neutros para tecnologías que se puedan explotar”.

Por lo tanto, fue enfático en que las empresas no necesitan ninguna autorización de la SIT u otra entidad para poder instalar equipos modernos y explotar la frecuencia que posean con la 4G y la 5G, siempre y cuando tengan vigente el título de usufructo.

Historial

A finales del 2020, el superintendente y el viceministro de Comunicaciones, Rodolfo Letona (encargado del área de Telecomunicaciones), confirmaron que se subastaría un bloque de 60 Mhz de la banda 700 Mhz, y que realizan los preparativos.

En esa ocasión, Baten Ruiz informó que se emitió una resolución de reordenamiento de la banda 700 MHz, en la que se respetaban los derechos de una empresa adquiridos en un mercado secundario.

Este caso, se trata de títulos que estaban a nombre de una televisora y que pasaron a una compañía de telefonía (Comunicaciones Celulares, S. A., Tigo), ya que hubo un acuerdo entre los dueños y la SIT solo se encargó de la reimpresión de esos títulos.

Opinión calificada

El consultor en telecomunicaciones Ricardo Flores, dijo desconocer qué frecuencias está usando Tigo para ofrecer ahora la 5G, pero que la empresa posee frecuencias que puede usar de forma eficiente con ese fin, por medio de inversión en equipo o tecnología moderna.

Sin embargo, también cree que el Estado debe continuar el proceso para subastar las frecuencias que, según los estándares internacionales, pueden usarse para 5G, porque la banda 700 permitirá cubrir la necesidad actual del país en esa tecnología y las futuras porque ahora ya se habla de dividendo digital.

“Lo ideal sería hacer la subasta, porque primero, eso le generará mayores ingresos al Estado debido a que la explotación del espectro radioeléctrico representaría una cantidad muy importante de dinero, pero también los ingresos que pudiéramos obtener por impuestos al aplicar la numeración en toda la tecnología”, dijo.

A su juicio, el beneficio que puede traer esa nueva tecnología al país es una mayor velocidad y conectividad, ya que permite conectarse a la red de forma más rápida y aparte, da mayor posibilidad de conectar diferentes equipos en forma simultánea. En la actualidad, cuando hay una reunión masiva, un evento social o un concierto, la red se satura y se cae la señal o cuesta conectarse.

Para ello, hay dos cosas que se necesitan para prestar un servicio como tal: la frecuencia que permita brindar esa tecnología y otra, los equipos.

“Frecuencias para desarrollar al 100% la 5G como tal, no han salido a subasta, pero sí hay alternativas. Por ejemplo, hay ciertas frecuencias que pueden permitir conectarse a una 5G con los equipos adecuados y obtener la mayor eficiencia, y pensaría que esto es lo que están haciendo los operadores de telefonía en el país, con las frecuencias que ya tienen anteriormente”.

Sin embargo, dijo se tiene que invertir porque se deben comprar equipos más caros y más sofisticados, como si fuera un amplificador de frecuencia.

Tigo expone que ha buscado opciones

Luego del anuncio de la implementación de la nueva tecnología en Guatemala, se consultó a Tigo acerca de qué frecuencias está usando para 4G y 5G, a lo que Manuel Sisniega, jefe de Asuntos Corporativos, respondió que desde las primeras comunicaciones móviles antes de 2G hasta ahora, la compañía ha invertido en su red fuertemente para que las frecuencias que utiliza puedan adecuarse a las necesidades de los usuarios y el avance de la tecnología.

“El Estado de Guatemala no ha podido subastar espectro para comunicaciones móviles desde hace más de 15 años, debido a muchas razones, especialmente por impugnaciones interpuestas que no han permitido subastar frecuencias como la AWS, 700 y otras más”, por lo que ante esa situación, la empresa ha tenido la oportunidad de adquirir espectro de terceros y en el caso particular de 5G, les ayudará mucho el espectro que adquirieron en el mercado secundario en la banda alta de 3.5 MHz.

Adicional a eso, la tecnología ha avanzado, lo que les permite ampliar las capacidades de la red y seguir con su plan de inversión, que actualmente consiste en US$1 mil millones en los próximos 5 años.

“Tigo ha invertido en ampliar las capacidades de tráfico en sus redes por medio de tecnología de punta, además de ir readecuando su espectro para dar paso a nuevas tecnologías reduciendo el espectro asignado a las viejas y así aumentar la capacidad de tráfico”. Todas esas adecuaciones a la red y demás inversiones, han sumado aproximadamente US$200 millones al año.

Respecto a si existe necesidad de subastar otras frecuencias para aplicar las tecnologías 4G y 5G en Guatemala, la compañía respondió que debido a los recursos legales interpuestos contra las subastas de espectro, Guatemala ha pasado a ser de los países más atrasados en disponibilidad de espectro por parte del Estado, ya que tiene activos que no ha podido subastar y no se han puesto en uso de operadores para reducir la brecha digital.

Según estudios recientes, un 10% de incremento en la penetración de banda ancha en Guatemala puede traer un aumento del 2% del producto interno bruto per cápita.

Tigo expuso que estarían interesados en participar en la subasta de la banda 700 o cualquier otra que permita desarrollar las comunicaciones del país, cuya subasta no esté bloqueada por recursos legales.

Se pidió la opinión de la compañía Telecomunicaciones de Guatemala (Claro), sin embargo ha respondido a la solicitud.