En esta semana el 30% de las maquilas no ha podido operar y el resto lo hace solo con la mitad de su personal

El sector de vestuario y textiles ha registrado exportaciones a la baja durante el año 2023 y según cifras acumuladas, desde enero hasta el 12 de octubre, la caída fue de 19.42%, equivalente a US$382.04 millones menos con relación al mismo período del año anterior y según la Asociación de la Industria de Vestuario y Textiles (Vestex), este problema se ha agudizado durante la presente semana porque las empresas no han podido operar a ritmo normal derivado de los bloqueos a la movilidad, que incluye la carga.

Por lo pronto, las pérdidas son de US$9 millones diarios por los productos que se deja de exportar, y tomando en cuenta que a partir del lunes 9 de octubre aumentaron los bloqueos, el impacto sería de US$36 millones en estos cuatro días, más las diferentes cadenas de proveeduría, producción y envío que se han roto, dijo el vicepresidente de Vestex, Alejandro Ceballos.

Añadió que el país se caracteriza por una fabricación y entrega rápidas, pero debido a la situación actual ya no se podrán aprovechar ventanas de oportunidad. “Por ejemplo, en Estados Unidos se está llevando a cabo el play off de béisbol y hay alta demanda de souvenirs y camisas de los equipos participantes. Con ello se perderá una oportunidad de venta de 50 mil a 60 mil playeras de equipos”, indicó.

Además, el 24 de octubre inicia la temporada de Basquetbol en Estados Unidos (NBA) y las empresas ya tienen su producto para exportar, pero no lo han podido embarcar. Semanalmente se exportan 80 mil docenas de camisas, pantalones y otras prendas, y eso es lo que se estaría dejando de exportar esta semana.

Las prendas con mayores rebajas en ventas son las camisas de tejido de punto para hombre y mujer (de algodón y de fibra sintética), aparte de que está detenida la exportación de hilos y telas hacia Centroamérica, se añadió.

Detalle de pérdidas

Respecto al número de contratos que se han incumplido, la entidad indicó que el 51% de las empresas indicó que no han podido despachar entre el 10% y el 50% de su producción, mientras que el 30% refiere que no ha despachado más del 50% porque su mercadería no ha podido llegar a puerto.

Datos al 11 de octubre refieren que el 25% de las empresas indicó que ya recibió cancelaciones de órdenes, principalmente de prendas de tejido de punto para hombre y mujer en tela de algodón y fibra sintética.

En la actualidad existen 330 empresas registradas en el régimen de fomento a la exportación y maquila, Decreto 29-89, y según la información recabada el 11 de octubre, el 30% de las empresas ha permanecido cerrado esta semana: “este es el primer día de la semana que se llega a ese porcentaje de operación y de asistencia, pero el lunes no abrió la mayoría de fábricas y solo el 20% de personal llegó, dijo Ceballos”.

Del 70% de compañías que está trabajando, el 44% está operando en horario normal; el 42% en horario flexible; y el 10% hasta medio día. Además, el 58% ha indicado que los bloqueos impactan de forma negativa; el 62% ya tiene problemas con clientes internacionales y pérdidas de negocios porque no quieren arriesgar su mercadería.

“Los mayores problemas que están enfrentando son la movilidad de sus trabajadores (90% de respuestas), además de la exportación de su mercadería (77%) y la movilidad de carga para insumos e interacción con otras fábricas (68%), indicaron.

Por último, con la mercadería ya producida, seguramente las empresas van a tener penalidades por las entregas tardías y se corre el riesgo de que los clientes no reciban la mercadería, dijeron ejecutivos de Vestex.

Empleo en riesgo

Por el momento, se firma que no hay reducciones de personal porque las fábricas tienen contratos por cumplir, pero si hay mucho ausentismo debido a la falta de transporte y el paso del mismo, pero si el problema persiste, no habrá más remedio que recortar plantilla. “Lo que puede pasar en el corto plazo es que las órdenes se vayan a Nicaragua o a El Salvador”.

Otro de los problemas que enfrentan algunas fábricas es que se comienza a acumular mucha materia prima que después no se podrá transformar.

Waleska Sterkel de Ortiz, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham), comentó que por el contrario, otras empresas están preocupadas porque les faltan insumos, ya que se abastecen de hilos de Honduras y telas de otros países cercanos y no han podido abastecerse.

Según una encuesta de Vestex, estos son los comentarios de los entrevistados sobre los problemas que enfrentan: