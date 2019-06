Entre estira y encoge, México evade confirmar si comprará más productos agrícolas a EE. UU.

En una entrevista en la cadena de televisión CBS News, Bárcena no respondió directamente a la pregunta de si México accedió, como parte de las conversaciones para lograr la no aplicación de aranceles a los productos mexicanos, a aumentar sus compras de productos agrícolas de EE. UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este sábado en un tuit que México “ha accedido a empezar inmediatamente a comprar grandes cantidades de productos agrícolas”, y dio a entender que ese compromiso formó parte de las negociaciones que llevaron a un acuerdo sobre inmigración y a la suspensión de los aranceles.

Preguntada por si hubo un acuerdo para ese fin, Bárcena se limitó a indicar que está “segura de que el comercio en bienes agrícolas podría aumentar drásticamente en los próximos meses”.

La embajadora, que estuvo presente en las negociaciones en Washington, no quiso hacer comentarios sobre el tuit de Trump y enfatizó, en cambio, que México ya es el segundo mayor mercado para las exportaciones agrícolas estadounidenses y que esa tendencia continuará, especialmente si se ratifica el tratado comercial T-MEC.

“Sin aranceles y con la ratificación del T-MEC, habrá un aumento en las tasas (comerciales), tanto en productos agrícolas como en productos manufacturados”, subrayó Bárcena.

La presentadora del programa le pidió entonces aclarar si estaba hablando de un acuerdo paralelo logrado durante las negociaciones de esta semana, o si simplemente se refería a tendencias comerciales, y Bárcena respondió: “Estoy hablando sobre comercio”.

Pero cuando la cadena CBS News tuiteó más tarde que Bárcena había contradicho a Trump, la embajadora replicó en esa red social: “Yo no contradije al presidente de EE. UU. @realDonaldTrump. Solo expliqué que sin aranceles y con la ratificación del T-MEC el comercio de productos agrícolas aumentará”.

Bárcena también confió en que el despliegue en la frontera mexicana con Guatemala de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional de México, que “comenzará el lunes”, dará “resultados en un plazo relativamente corto, de un mes o mes y medio”, en el sentido de contener la oleada de centroamericanos que se dirigen a EE. UU.

Preguntada por si EE. UU. exigió una meta concreta de reducción en los flujos migratorios que atraviesan México, la diplomática replicó que “lo que se habló es que los números tienen que volver a niveles previos, como los que teníamos quizá el año pasado, en 2018”.

Después de que Trump tuiteara que en las negociaciones “se acordaron algunas cosas que no se anunciaron en el comunicado” del viernes y que eso “se anunciará en el momento adecuado”, Bárcena subrayó que los equipos continuarán negociando.

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2019