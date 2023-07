¿Es la sostenibilidad un modelo de negocio e inversión? Expertos de CentraRSE responden

La sostenibilidad no es un gasto o caridad, sino una inversión y un modelo de negocio para las empresas que entre otros temas les permite ser más competitivas. Además, ayuda a bajar costos, impulsa el talento humano y habilita para el comercio.

El director ejecutivo de CentraRSE, Juan Pablo Morataya, mencionó que en el caso del impacto de la pandemia, las empresas que han adoptado ese modelo de negocio fueron hasta un 80% más resilientes, por contar con criterios y estrategias de sostenibilidad. “Una empresa no debería de empezar una inversión en sostenibilidad con menos del 5% de su presupuesto y después, dependiendo del tamaño y los impactos, tiene que medir de qué forma va a ir aumentando o reduciendo ese monto”.

Argumentó que cuando la inversión es de hasta un 5%, en los siguientes 5 años ese porcentaje se ha convertido en hasta 20% porque ha generado nuevos recursos económicos por las ventajas que esos recursos produjeron en reducción de otros costos “y se vuelve un circulo virtuoso. Esa es una forma muy práctica, contable y financiera, de entender en dónde está el negocio de la sostenibilidad porque si al invertir un 5% voy proteger el 80% de los riesgos que puede tener mi operación, eso se vuelve 100% rentable”, dijo Morataya.

Más beneficios

La sostenibilidad ayuda al menos en dos aspectos: en reducir y recortar costos o gastos; y en que es un habilitante de comercio porque las empresas pueden participar más en mercados globales con una mayor capacidad, por tener incorporadas prácticas de transparencia y rendición de cuentas, gestión de derechos humanos, biodiversidad, medición de huella hídrica, programas de fidelización a sus colaboradores e inversiones sociales estratégicas en las comunidades donde operan, explicó el director.

Además, a pesar de una inversión inicial para implementar esos proyectos o mecanismos, se logran ahorros posteriores en manejo y uso de recursos, se apoya al medio ambiente y se retiene el talento humano, añadió.

Además, tienen acceso y más oportunidades de aumentar ventas a mercados internacionales y hacer negocios con mejores precios, ya que las principales cadenas globales de suministro para poder atender los requisitos de mercados internacionales establecido diversas reglas.

Entre estos, los más sofisticados son la Unión Europea, que tiene 27 nuevas regulaciones; los países de la OCDE, que tienen un manual y una guía de debida diligencia empresarial en materia de sostenibilidad y conducta empresarial responsable; y Estados Unidos, cuyo TLC con Centroamérica y República Dominicana fue el primer acuerdo que ya tenía contempladas prácticas laborales y ambientales que se pueden seguir aprovechando, añadió.

Enrique Crespo, ejecutivo de Corporación Multi Inversiones (CMI) y presidente del Foro, dijo que la sostenibilidad se observa como temática fundamental de diferenciación en donde el sector privado y las empresas responsables tienen la responsabilidad de construir país, sin embargo cree que no es una tarea solo el sector privado, por lo que también hacen un llamado al sector público a que se una “porque necesitamos crear las condiciones para que el país se vaya desarrollando de manera sostenible en función de que todos contribuyamos a mitigar las brechas sociales y económicas desde el espacio en que nos toque”.

“La sostenibilidad no es caridad, no es filantropía, no es voluntariado, es hacer negocios generando oportunidades y rentabilidad con un propósito superior, pensando en las personas que nos rodean y en la sociedad en la que vivimos, y este año queremos hablar directamente del vínculo entre la sostenibilidad y competitividad”, además “en el vigésimo aniversario de CentraRSE queremos ir un poco más allá y hablar de la institucionalización de la sostenibilidad como una vía necesaria para incrementar el impacto de las prácticas sostenibles y de acompañar al sector público encontrando espacios de cooperación y construcción conjunta”, dijo el presidente de la entidad, Jorge Toruño.