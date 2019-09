Estado de sitio: Sector turístico de Guatemala afirma que servicios operan con normalidad

Empresas de turismo en Antigua Guatemala esperan que en octubre comience a despegar el turismo, a pesar del estado de Sitio que durará 30 días. (Foto Prensa Libre: Julio Sicán)

El turismo es una industria sensible ante decisiones como la que tomó el Ejecutivo de declarar estado de Sitio en 22 municipios de seis departamentos por 30 días provocado por los disturbios que se registraron el pasado 3 de septiembre en Semuy 2 y que dejaron como resultado tres soldados fallecidos.

Los primeros efectos fueron casi inmediatos en Lívingston y Río Dulce donde reportaron que al menos 7 de cada 10 turistas habían cancelado sus reservaciones y este comportamiento continúo durante el pasado fin de semana.

Por lo anterior y con el objetivo de llamar a la calma y no impactar aún más al sector, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) junto a la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur), El Buró de Convenciones de Guatemala, la Comisión de Turismo Sostenible de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Comiturs) y los Comités de Autogestión Turística (CATS) de Lívingston, Río Dulce en Izabal; Zacapa y El Remate y Flores, Petén emitieron un comunicado donde afirman que los servicios aeroportuarios, migración y aduanas se encuentran totalmente operativos.

Además, afirmaron que las personas y turistas podrán desplazarse sin problema en todo el territorio nacional, durante el tiempo que esté vigente la medida.

También, los festejos de las fiestas patrias y las actividades religiosas así como el consumo moderado de alcohol están permitidos.

Recordaron que lo que se prohíbe es la portación de armas y permite abordar a las personas sospechosas de estar involucradas en ilícitos, pero afirmaron que las actividades cotidianas de los ciudadanos y los turistas no están siendo afectadas.

Además, conformaron una comisión específica para mantener un permanente monitoreo y evaluación del desarrollo de la situación en el área e informar oportuna y eficientemente a los cuerpos diplomáticos y consulares acreditados en Guatemala, mayoristas del exterior, empresarios guatemaltecos y turistas nacionales y extranjeros que visitan el país, respecto de las medidas preventivas y recomendaciones pertinentes que deben acatarse para que su estadía y experiencia de viaje sean gratamente memorables.

El Inguat puso a la disposición el siguiente correo electrónico para las empresas de turismo: 1500custodias@inguat.gob.gt para acompañamiento de grupos de turistas y garantizar que tengan la mejor experiencia en su viaje.

Llaman a la calma

Alfonso Muralles, director de Comiturs explicó que la declaración de estado de Sitio traspasó las fronteras y alertó a los turistas extranjeros, pero consideró que sí es necesario mantener informadas a las personas, “porque cuando el turista es advertido lo agradece y lo hace sentir que la situación está bajo control”, dijo.

En opinión del directivo para el turista que viaja mucho no es un caso inusual lo que sucede en Guatemala, porque lo mismo encontrará si viaja, por ejemplo, a Chiapas, México e incluso en Europa donde existen alertas por determinadas situaciones como terrorismo.

“El turismo no es una necesidad básica para las personas, pero es una industria sensible que puede recibir efectos inmediatos y lo que piensa el turista es en posponer o reprogramar su visita”, resaltó Muralles.

Establecer la comisión de turismo tiene como objetivo monitorear e informar permanentemente e ir actualizando los efectos que podría tener el estado de Sitio, puntualizó el director de Comiturs.

Oswaldo Contreras, vicepresidente del CATS de Lívingston y Río Dulce manifestó que los empresarios están preocupados por la evidente cancelación de actividad y reservas.

“Río Dulce es un destino seguro, pero la situación se generalizó y el problema fue en un solo sector, por lo tanto, el Inguat empezó a acercarse para poder emitir un comunicado en conjunto y amortiguar las consecuencias, pero llega mucho más del alcance que ellos pueden tener, las noticias malas se difunden más rápido”, manifestó el operador turístico.

Según Contreras, lo importante para suavizar el impacto, es actualizar constantemente el estado y enviar más un mensaje de calma que de alerta y eliminar el ruido que ocasionan las autoridades.

Impacto ya se percibe desde Antigua Guatemala hasta Izabal

Sectores vinculados al turismo de Antigua Guatemala expresaron su preocupación por el impacto negativo que el estado de Sitio puede provocar a la industria, aunque admiten, por otro lado, que este mes es uno de los más bajos del año en relación a la visita de turistas.

Suzanne Brichaux, Integrante del Comité de Autogestión Turística (CAT) de Sacatepéquez, admitió que septiembre es el más bajo de visita turística, pero en su opinión, la promoción turística que ejecuta el Inguat es de país y no de un territorio en particular, “por lo que las acciones del Ejecutivo no tomaron en cuenta el daño colateral a nivel nacional”.

Willy Posadas, coordinador de la asociación cultural Viva Antigua, lamentó que debido a la cobertura mediática a nivel internacional, muchos turistas cancelaron sus viajes al país.

Agregó que Sacatepéquez es una región segura y eso podría alentar la llegada del turismo, en un mes donde la visita es baja. “El turismo usa una cadena de servicios y multidestinos, por eso el estado de Sitio es una amenaza nacional a este sector”.

Alfonso Xicay, integrante de la Cooperativa Senderos del El Alto, que mantiene a San Cristóbal El Alto, Antigua Guatemala, como el primer destino turístico comunitario del departamento, espera que la medida no alcance un impacto del que les cueste recuperarse, añadió.

El sector espera que durante octubre empiece a despegar el turismo, cuando arranca la temporada alta debido a las fiestas de fin de año.

En el caso de Lívingston y Río Dulce se determinó un 60% menos de movimiento que registraron lancheros en la terminal marítima de Puerto Barrios.

Capitanes de embarcaciones manifestaron que les han cancelado viajes programados por el temor que existe por el estado de Sitio, y afirman que intentan expresar a los visitantes que todo marcha normal y tratan de convencer a sus clientes que no existen inconvenientes en las áreas turísticas.

“Este fin de semana me cancelaron dos viajes y tres más para el 15 de septiembre, pese a ser un mes bajo en flujo de visitantes la medida afecta pues los pocos que venían ya han cancelado” manifestó Elder Martínez, capitán de lancha.

