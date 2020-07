Estas son las sanciones para las empresas que incumplan con el pago del Bono 14

Autoridades del Ministerio de Trabajo anuncian un operativo de verificación de pago del Bono 14. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

El Ministerio de Trabajo diseñó un plan de verificación de pago del Bono 14, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendiera de forma provisional el acuerdo 250-2020, con el cual las empresas que no pudieran hacer efectivo el pago en el tiempo establecido podrían presentar una declaración jurada para no caer en ilegalidades.

Rafael Rodríguez, ministro de Trabajo, dijo que respetan las resoluciones de las cortes del país y que ahora les corresponde velar porque ese pago se haga efectivo en el tiempo que la ley establece, por lo que a partir del jueves 16 de julio se harán las verificaciones correspondientes.

“Era una orientación a una norma vigente y lo único que estábamos haciendo era buscar su aplicabilidad y nunca nos referimos a que no debía pagarse, de hecho, lo reafirmaos y vamos a ir a verificar el cumplimiento del pago del Bono 14, ya que es un derecho irrenunciable de los trabajadores”, señaló Rodríguez.

Agregó que con la resolución de la CC se verificará si se pagó o no, pues de lo contrario se emitirán las sanciones correspondientes.

De acuerdo con la viceministra de la Administración del Trabajo, Marisabel Salazar, durante las dos semanas siguientes dos mil 172 empresas de todo el país serán verificadas, con el objetivo de establecer si ya hicieron efectivo el pago del Bono 14.

Agregó que, de ese total, 400 compañas se ubican en la Ciudad de Guatemala, cuya verificación estará a cargo de 12 inspectores, quienes deben seguir los lineamientos establecidos por la pandemia de coronavirus.

Agregó que si una empresa incumplió con el pago será objeto de una prevención y que tendrá cinco días para reunir la documentación que garantice el cumplimiento de ese derecho.

Si el impago persiste, la cartera está facultada a sancionar a las empresas con multas correspondientes de ocho a 18 salarios mínimos por trabajador.

“Nuestra función es verificar el pago del cumplimiento de la obligación y el patrono tendrá sus mecanismos de argumentación y defensa en relación al cumplimiento de dicha obligación”, dijo Salazar.

En tanto, el viceministro de Previsión Social y Empleo, Pablo Blanco, señaló que por el momento no hay evidencia de que algún sector tenga alguna tendencia al no pago, “lo que si podemos informar es que la estructura económica del país incluye un segmento de informalidad que va más allá del 60 por ciento y que por supuesto ahí vemos con claridad que esa prestación no puede estar siendo cumplida”.

Las autoridades informaron que cuentan con un centro de llamadas al 1511 y en la pagina del Ministerio de Trabajo para hacer denuncias.