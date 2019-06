Este guatemalteco convirtió una amarga experiencia en una aplicación para viajar por el país

Chrstian Mayorga y Santiago Suárez son los creadores de Expedition App. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

Su idea era conocer Guatemala, sus departamentos emblemáticos y los rincones más hermosos del país, independientemente de la distancia.

Como era nuevo en el tema, Christian Mayorga decidió buscar en las redes sociales a operadores turísticos que le ofrecieran lo que él necesitaba para conocer su país: comodidad, seguridad y confianza.

Lo primero que encontró fue que los oferentes utilizaban la plataforma de eventos de Facebook para promocionar paquetes y expediciones. Conforme buscaba, veía que más y más operadores usaban ese método, lo que parecía algo normal, por lo que decidió elegir uno.

Christian siguió al pie de la letra las instrucciones para reservar su cupo, e incluso hizo un depósito bancario; sin embargo, la excursión nunca se llevó a cabo.

“Después de esa experiencia, no quise volver a viajar con una empresa así, pero fue ahí cuando me di cuenta de que no era justo que por una empresa las demás se vieran afectadas”, manifestó Christian Mayorga, CEO de Expedition App.

Con ese pensamiento y con muchas ideas que le daban vueltas en la cabeza llegó a la conclusión de que podía hacer una plataforma que diera facilidad, seguridad y confianza al viajero y al operador.

El boceto para crear un negocio

Christian, que estudió Ingeniería Empresarial en la Universidad Francisco Marroquín, aprovechó un proyecto estudiantil para desarrollar esa plataforma que por días le había quitado el sueño.

Identificó qué era lo que necesitaba para poner en marcha la idea y decidió compartirla con dos amigos, Santiago Suárez y María Fernanda Juárez.

Al iniciar, su primer desafío fue aprender sobre la creación de aplicaciones, pues ninguno de los tres tenía conocimientos de programación.

“Empezamos haciendo simples dibujos en papel, para luego ir encontrando facilidades en línea que nos permitieron hacer y materializar esa idea. Así nos motivamos y también gracias a varias competencias a nivel nacional que reconocieron nuestra idea vieron potencial”, mencionó Mayorga.

Entre pruebas y errores, lograron desarrollar la aplicación Expedition App, una plataforma móvil gratuita disponible para Android y iOS que busca ser el enlace entre el cliente y operadores turísticos.

Inicia la expedición

Christian, Santiago y María Fernanda lograron hacer de Expedition App una plataforma donde los usuarios pueden encontrar viajes locales organizados por operadores nacionales a diferentes destinos.

Si el viaje no es lo que el usuario quiere, la aplicación le permite crear su propio viaje e invitar a sus amigos —que también tienen que descargar la app— y organizarse, a través de un chat grupal, para hacer una excursión juntos.

Christian explicó: “Dentro de la aplicación, cada persona tiene un perfil en donde puede contar y narrar sus aventuras. Las personas suben una fotografía como a cualquier red social, y al subir la fotografía marcamos el lugar, y tienen un mapa de Guatemala en donde ese lugar queda marcado para siempre; entonces, así podés contar tus experiencias a tus amigos de una forma nunca antes vista”.

Actualmente, Expedition App cuenta con 10 operadores turísticos, que fueron analizados y elegidos por los comentarios de sus clientes sobre las buenas experiencias. Esto para garantizar su confiabilidad.

“Hicimos un acercamiento inicial en donde los conocimos. En esa primera reunión empezamos a preguntar cómo operan, cómo ven el mercado, cómo ven la experiencia del viajero y dónde están sus ojos a la hora de viajar, qué es lo que más les importa. Fue eso lo que nos ayudó a determinar quiénes en verdad cumplen con las expectativas de un viaje en Guatemala, así fue nuestro proceso de selección y los fuimos invitando poco a poco”, dijo Mayorga.

Bienvenidos, operadores

Los operadores que deciden ser parte de la aplicación reciben un software con un acceso en línea en donde pueden llevar el control de su empresa.

Santiago Suárez, encargado de operaciones y cofundador de Expedition App, ha sido el encargado de tener una relación cercana con los operadores, y comentó: “El software es una herramienta con la que pueden gestionar y controlar sus reservas y, al mismo tiempo, entregarle todo tipo de información que les pueda ayudar a planear sus tours, estadísticas de la industria, qué está en tendencia, qué fechas del año son mejores para viajar a cada destino y qué es lo que les conviene más”.

Entre las mejoras que harán a Expedition App está el incluir notas y reseñas para que los viajeros compartan sus experiencias. Además, en un futuro, pretenden tener una anexión con otras redes sociales.

La aplicación, que fue lanzada el 29 de mayo, ya está disponible para sistemas Android y iOS. Si quiere conocer más de la aplicación puede ingresar a www.expeditionsapp.com.

Programa impulsa

Los tres jóvenes empresarios decidieron entrar en el programa Impulsa, que promueve el Inguat, con el apoyo del Consejo de Áreas Protegidas (Conap), el Ministerio de Economía y la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur), con el objetivo de premiar emprendimientos de turismo que fortalezcan y diversifiquen la oferta turística del país. Allí recibieron la noticia de que eran parte de los cuatro ganadores.

Los emprendimientos seleccionados recibieron capital semilla, de acuerdo con la estrategia de expansión de cada uno y sus necesidades, con una suma total de Q55 mil.

“Al ver nuestra pasión por Guatemala, confiaron en nosotros y nos dieron la oportunidad de pasar al siguiente nivel”, manifestó Mayorga.

Contenido relacionado:

> Deportado dos veces, este guatemalteco fundó una empresa digital que ahora vende US$8 millones

> Un secuestro los obligó a salir de Guatemala y ahora dirigen una exitosa papelera en Miami

> Emprendedora pasó de vender peluches y chocolates a instalar una marca de impresión digital